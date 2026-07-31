Darijana Filipović za "Avaz": Mladima osigurati bolju budućnost u zajedničkoj domovini

Pozivam sve u BiH da se suzdržimo od govora mržnje i okrenemo pozitivnim primjerima, kako bismo mladima osigurali bolju budućnost u zajedničkoj domovini, navodi za „Dnevni avaz“ Darijana Filipović, članica Predsjedništva HDZ-a.

- Kada s Bošnjacima napravimo pomak, pojedine politike zapale iskru – navodi ona, i za narušavanje odnosa između Hrvata i Bošnjaka odgovornim smatra pojedince i političke opcije koje na tome već godinama zasnivaju izborne kampanje, znajući da će zapaljiva izjava ili objava pasti na plodno tlo i pokrenuti lavinu komentara, interpretacija i podmetanja.

Na pitanje jesu li stalne tenzije dio šireg plana i rizikuju li političari koji to rade da izgube kontrolu nad situacijom, Filipović odgovara da je politička situacija u BiH podložna nestabilnostima, te podsjeća na velike proteste u Sarajevu i drugim gradovima, kada su zapaljene i pojedine institucije.

Međugorje i Bošnjaci

Komentirajući zaoštravanje odnosa nakon vandalizma u Međugorju i otpuštanja Bošnjaka iz JP Komunalno u Mostaru, Filipović navodi da se ova dva događaja ne mogu dovesti u isti kontekst.

- U Međugorju se dogodio napad na ono što je za Hrvate katolike u BiH sveto - na mjesto mira i molitve. Nasrtaj na to izaziva u najmanju ruku opći šok i zabrinutost. I to nije samo vandalizam, jer se ne radi o pukom uništenju javne ili privatne imovine, nego o vjerskim simbolima za koje su katolici u BiH posebno vezani. Ovo je napad na katolike, bez obzira ko je počinitelj i iz kojih pobuda, kako sam javno i rekla te ga osudila. Ni u jednoj mojoj izjavi nije bilo povoda za podizanje međunacionalnih tenzija, ali su to pojedini mediji vješto izmanipulirali – kaže Filipović.

Dodaje da otkazi za 22 radnika u Mostaru nemaju nacionalnu pozadinu, već se od Mostara stalno nastoji praviti grad slučaj, naročito uoči izbora. Tvrdi da su Hrvatski predstavnici u gradu, kantonu i državi uvijek bili, te da će i dalje biti za dogovor, traženje zajedničkih rješenja i opću sigurnost svih u gradu na Neretvi.

Zapaljiva retorika

- Veliki je problem što neki politički akteri privlače pozornost zapaljivom retorikom na svim temama. Sve se manje pozornosti posvećuje odgovornim javnim politikama. U predizbornom razdoblju, osobito u zemlji kakva je BiH, ne biraju se sredstva. Drukčijeg sam stava, a to sam svojim dosadašnjim nastupima i pokazala - ne bavim se drugima niti ikoga vrijeđam – kaže ona.

Pozvala je sve u BiH da se suzdrže od govora mržnje i okrenu pozitivnim primjerima, kako bi se mladima osigurala bolja budućnost, u zajedničkoj domovini. Kaže da svi u BiH trebaju imati ista prava, te voditi politike pomirenja, dijaloga i dogovora, a ne poticati podjele.

Iz HDZ-a BiH nedavno su najavili intenzivne aktivnosti na relaksaciji odnosa s Bošnjacima, ali se njihovi rezultati još ne vide.

Dobri odnosi su ključ stabilnosti zemlje

- Težimo graditi odnose sa svim konstitutivnim narodima, jer je to ključ stabilnosti i sigurnosti zemlje. Ovu zemlju želimo graditi s onima koji teže evropskoj budućnosti i ravnopravnosti svih, a ne s onima koji drugim narodima prevarama nameću odluke. Bez obzira na sve što se događalo posljednjih dana, pozivamo na mirna rješenja i dogovor. Retorika će do izbora biti sve oštrija i tome se moramo oduprijeti, a nakon izbora sjesti za sto i dogovorom donijeti odluke za budućnost – kaže Filipović.