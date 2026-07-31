Spin godine: Belma Kapo pet feninga dnevno borcima pretvorila u "historijski uspjeh"

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Belma Kapo požurila je na društvenim mrežama pohvaliti se – 216, 432, 648 i 864 KM – predstavljajući to kao veliki uspjeh. Ono što nije naglasila jeste da je riječ o godišnjim, a ne mjesečnim iznosima.

Borački dodatak “historijska je pobjeda” aktuelnog saziva Vlade FBiH. SDP pokušava spinom pretvoriti to dodatno u vlastiti politički trofej.

Da je umjesto 216 KM napisala 18 KM mjesečno, teško da bi objava izazvala isti efekat. Upravo zato su u prvi plan stavljene velike godišnje cifre, dok je stvarni iznos ostao u sjeni političkog marketinga.

Suština usvojenih izmjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak, stane u jednu rečenicu: 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani BiH, odnosno svega pet feninga za jedan dan proveden u ratu.

Matematika je neumoljiva. Kada skinete propagandni omot, ostaje poražavajuća činjenica – žrtva ljudi koji su branili BiH danas se vrednuje sa pet feninga dnevno, dok se građanima pokušava prodati priča o “historijskom uspjehu”.