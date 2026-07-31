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POLITIČKI MARKETING

Spin godine: Belma Kapo pet feninga dnevno borcima pretvorila u "historijski uspjeh"

Matematika je neumoljiva. Kada skinete propagandni omot, ostaje poražavajuća činjenica

Kapo se pohvalila na društvenim mrežama. Facebook

E. Latif

prije 46 minuta

Borački dodatak “historijska je pobjeda” aktuelnog saziva Vlade FBiH. SDP pokušava spinom pretvoriti to dodatno u vlastiti politički trofej.

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Belma Kapo požurila je na društvenim mrežama pohvaliti se – 216, 432, 648 i 864 KM – predstavljajući to kao veliki uspjeh. Ono što nije naglasila jeste da je riječ o godišnjim, a ne mjesečnim iznosima.

Da je umjesto 216 KM napisala 18 KM mjesečno, teško da bi objava izazvala isti efekat. Upravo zato su u prvi plan stavljene velike godišnje cifre, dok je stvarni iznos ostao u sjeni političkog marketinga.

Suština usvojenih izmjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak, stane u jednu rečenicu: 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani BiH, odnosno svega pet feninga za jedan dan proveden u ratu.

Matematika je neumoljiva. Kada skinete propagandni omot, ostaje poražavajuća činjenica – žrtva ljudi koji su branili BiH danas se vrednuje sa pet feninga dnevno, dok se građanima pokušava prodati priča o “historijskom uspjehu”.

# SDP BIH
# BELMA KAPO
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