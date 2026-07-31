Nacija na tabletama: U BiH se iz godine u godinu sve više troši na antidepresive, ali i na sedative i hipnotike

Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, građani BiH iz godine u godinu sve više novca troše na antidepresive.

Direktorica Agencije Nataša Grubiša u razgovoru za "Dnevni avaz" je rekla da raspolažu podacima o lijekovima inostranih proizvođača koji su uvezeni u Bosnu i Hercegovinu i o lijekovima domaćih proizvođača koje su proizveli i pustili u promet u BiH. Uvoznici i domaći proizvođači dostavljaju izvještaje ovoj Agenciji u tekućoj godini za prethodnu godinu.

Brojke su, dakle, u porastu kad je riječ o antidepresivima, ali i kad je riječ o anksioliticima te hipnoticima i sedativima.

Kako podsjećaju iz Agencije, antidepresivi (N06A) su lijekovi efikasni u liječenju umjerene i teške depresije, organskog depresivnog poremećaja i distimije (hronična umjerena depresija).

Terapija nesanice

Anksiolitici su lijekovi čija je osnovna primjena vezana za terapiju stanja anksioznosti u okviru različitih psihijatrijskih poremećaja. Najveću grupu anksiolitika čine benzodiazepini koji, pored anksiolitičkog, ispoljavaju i sedativno, hipnotičko, antikonvulzivno i miorelaksantno dejstvo.

Prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (ATC klasifikaciji) anksiolitici su označeni sa N05B.

Hipnotici i sedativi (N05C) ispoljavaju sedativno i hipnotičko dejstvo, a pojedini preparati, u manjoj mjeri, pokazuju i anksiolitičke efekte. Glavno polje primjene hipnotika i sedativa je terapija nesanice.

Kako ističu iz Agencije, da bi se stekao pravi uvid u potrošnju, neophodno je potrošnju izraziti u odgovarajućim jedinicama, koja je nezavisna od cijene lijeka i broja stanovnika. U 2025. godini, kako dodaju, iz grupe antidepresiva, finansijski najveći udio su imali escitalopram, sertralin i duloksetin. Iz grupe anksiolitika najveći promet je imao bromazepam, a iz grupe hipnotika i sedativa zolpidem.

Stres najčešći uzrok poremećaja

Doktor Abdulah Kučukalić, poznati sarajevski neuropsihijatar, u razgovoru za "Dnevni avaz" ističe da je upotreba anksiolitika, antidepresiva, sedativa, hipnotika itd, inače u svijetu u porastu.

- Razlog je jednostavan, sve teži uslovi života, sve veći broj psihičkih traumatizacija i psihičkih oboljenja koja zahtijevaju adekvatan savremeni tretman sa psihofarmacima. Da nema psihofarmaka, danas bi stanje mentalnog zdravlja bilo daleko gore, bolnice pretrpane psihijatrijskim bolesnicima, a radna produktivnost daleko manja - ocjenjuje on.

Naglašava da je porast psihičkih oboljenja kod nas daleko veći jer je uzrok tih poremećaja najčešće stres.

- U našoj zemlji jako puno ljudi živi praktično svakodnevno pod stresom i normalno je da dođe do psihičkih poremećaja koji onda idu u depresiju ili neki anksiozni ili psihotični poremećaj što zahtijeva ozbiljno liječenje. Da bi se to preveniralo, moraju se davati antipsihotici i antidepresivi, odnosno anksiolitici, ali samo po preporuci psihijatra, to je bitno, i mislim da se u zadnje vrijeme radi tako i kod nas.

Ti su lijekovi nešto što je u svijetu vrlo važno da svaka država ima, ali je jako bitno da se daju samo po uputama psihijatra. Kod nas je danas znatno manje, a ranije, primijetio sam, daleko češće bio slučaj da su pacijenti dobijali te lijekove bez prijedloga psihijatra, u apotekama su ih kupovali sami i time znatno povećavali potrošnju tih lijekova, nažalost na štetu svog zdravlja - ističe Kučukalić.

Ogromni egzistencijalni problemi

Glavni razlog porasta psihičkih oboljenja u BiH Kučukalić vidi u je nesređenoj političkoj i ekonomskoj situacija, gdje su ogromni egzistencijalni problemi, nezaposlenost, nedovoljna primanja porodica da mogu, kako kaže, normalno živjeti od neke invalidnine ili penzije i sl.

- Naša zemlja nije u mogućnosti da svima izađe u susret i osigura materijalna sredstva za, da kažem, za prosječan život. Ljudi su tako u ogromnim problemima, ne mogu riješiti životne probleme, ne mogu doći u penziju, oni koji su bili po logorima ne mogu dobiti nikakve odštete i sl. Oni su svakodnevno u stresu kako dan za danom da prežive i to se odražava na psihičkom planu ljudi te je kod nas značajan porast psihičkih poremećaja.

S druge strane imamo posljedice ratnih trauma, koji su trajni doživotni poremećaji, kao posttraumatski stresni poremećaj, određene teške depresije koje prate te osobe čitav život. One moraju uzimati lijekove zbog takvih poremećaja - naglašava Kučukalić.

Izlaz je, dodaje, riješiti svoje aktuelne životne probleme.

- Ko može, neka ih riješi bit će mu bolje, a ko ne može riješiti, onda mora se liječiti, odnosno živjeti od pomoći države i to je osnovni problem - navodi on i dodaje:

- Znate koliko se ljudi sa dobrim i važnim diplomama ne može zaposliti? Oni su mladi, imaju škole, fakultete, ali nemaju posla. Mlad čovjek 5-10 godina ne može naći posao, on mora biti u nekim psihičkim problemima ili ići van zemlje - ističe Kučukalić.

Potrebno više novca za liječenje

Ako se ovakva situacija nastavi, dodaje on, bit će samo gore stanje.

- Država i politika koja dođe na vlast mora nešto poduzeti da bi riješila ove probleme o kojima sam govorio. Glavna stvar je da se riješe problemi koji uzrokuju stres, a to je stvar države, vlade, vlasnika određenih preduzeća, soc ustanova i sl. A ono što se ne može riješiti, onda se to mora i liječiti u medicinskim ustanovama, zavisno od čega ljudi boluju - naveo je.

Naglašava da je potrebno izdvajati više novca za liječenje.

Svako liječenje je skupo. I bogate države kao Amerika i ostale, i kod njih pacijenti svojim novcem finansiraju određeni procent u liječenju. Kod nas je to teško izvodljivo jer ljudi nemaju novca za život. Zdravstvene ustanove, odnosno sistem zdravstvenog osiguranja ne može osigurati dodatna sredstva za adekvatno liječenje ako treba i u inozemstvu. Ne mogu, dakle, reći da će se nešto poboljšati po pitanju liječenja mentalnog zdravlja, nego samo pogoršati - ocjenjuje on.

Naglašava da je društvena situacija vezana za politiku.

- Na izborima treba glasati za one opcije koje mogu uraditi nešto po pitanju poboljšanja zdravstvenog stanja. Prije nego se izađe na glasanje, uglavnom se govori ovaj političar je dobar, ovaj će povećati lične dohotke, ovaj će otvoriti firme i sl, ali malo se govori kako omogućiti bolji pristup liječenju psihijatrijskih slučajeva, odnosno psihičkih poremećaja - ističe naš sagovornik.

Podaci Agencije za lijekove

Finansijski iznos i procentualno učešće u ukupnom prometu (po godinama):

N06A antidepresivi 2021. 9.394.642,48 KM (1,16%)

N06A antidepresivi 2022. 9.591.631,64 KM (1,08%)

N06A antidepresivi 2023. 10.883.995,94 KM (1,13%)

N06A antidepresivi 2024. 12.574.914,63 KM (1,16%)

N06A antidepresivi 2025. 13.252.759,42 KM (1,12%)

N05B anksiolitici 2021. 11.385.261,65 KM (1,40%)

N05B anksiolitici 2022. 10.894.593,24 KM (1,22%)

N05B anksiolitici 2023. 13.051.675,65 KM (1,36%)

N05B anksiolitici 2024. 14.026.580,87 KM (1,30%)

N05B anksiolitici 2025. 13.007.561,24 KM (1,10%)

N05C hipnotici i sedativi 2021. 1.839.248,48 KM (0,23%)

N05C hipnotici i sedativi 2022. 1.766.986,96 KM (0,22%)

N05C hipnotici i sedativi 2023. 2.176.882,28 KM (0,23%)

N05C hipnotici i sedativi 2024. 2.179.687,58 KM (0,20%)

N05C hipnotici i sedativi 2025. 2.306.305,81 KM (0,2%)