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MJERE ZAŠTITE

Prekid rada od 11 do 17 sati: KS izdao preporuke zbog visokih temperatura

Poslodavcima se savjetuje prilagođavanje radnog vremena, a građanima oprez tokom najtoplijeg dijela dana

Ekstremne vrućine. Fena

B. A.

prije 33 minute

Zbog ekstremno visokih temperatura zraka koje mogu ugroziti zdravlje stanovništva, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je preporuke zdravstvenim ustanovama, poslodavcima, javnim institucijama, općinama i građanima.

Poseban oprez preporučen je hroničnim bolesnicima, trudnicama, djeci, starijim osobama, ali i radnicima koji svoje poslove obavljaju na otvorenom.

Prilagoditi rad zdravstvenih ustanova

Zdravstvenim ustanovama preporučeno je da, u skladu s mogućnostima, početak rada primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi pomjere na 7 sati, uz mogućnost produženja rada u poslijepodnevnim terminima prema potrebama pacijenata.

Prednost pri pružanju zdravstvenih usluga trebali bi imati hitni slučajevi, hronični bolesnici, djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina. Vakcinacija djece preporučena je najkasnije do 10 sati.

Preporuke za poslodavce

Poslodavcima koji organiziraju rad na otvorenom savjetuje se da početak radnog vremena pomjere na 6 sati, razmotre prekid rada u periodu od 11 do 17 sati te nastavak aktivnosti u kasnijim poslijepodnevnim satima.

Također, preporučuje se omogućavanje korištenja godišnjeg odmora zaposlenicima koji boluju od hroničnih bolesti, kao i prilagođavanje odijevanja vremenskim uslovima kada to priroda posla dozvoljava.

Građanima savjetovan oprez

Javnim ustanovama i općinama preporučeno je da, gdje god je moguće, osiguraju dostupnost pitke vode, prilagode radno vrijeme i redovno informiraju građane o mjerama zaštite tokom visokih temperatura.

Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17 sati, nošenje lagane odjeće svijetlih boja, zaštita od sunca šeširom i naočalama te dovoljan unos tečnosti.

Posebno se preporučuje boravak u rashlađenim prostorijama, uz izbjegavanje velikih temperaturnih razlika između unutrašnjih i vanjskih prostora. Osobama koje putuju savjetuje se češće pravljenje pauza i redovna hidratacija.

Iz Ministarstva zdravstva KS pozvali su građane da odgovornim ponašanjem i pridržavanjem preporuka doprinesu zaštiti vlastitog zdravlja i smanjenju posljedica izazvanih ekstremnim vremenskim uslovima.

# KS
# MJERE ZAŠTITE
# PREPORUKE
# EKSTREMNE VRUĆINE
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