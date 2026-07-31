Prekid rada od 11 do 17 sati: KS izdao preporuke zbog visokih temperatura

Zbog ekstremno visokih temperatura zraka koje mogu ugroziti zdravlje stanovništva, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je preporuke zdravstvenim ustanovama, poslodavcima, javnim institucijama, općinama i građanima.

Poseban oprez preporučen je hroničnim bolesnicima, trudnicama, djeci, starijim osobama, ali i radnicima koji svoje poslove obavljaju na otvorenom.

Prilagoditi rad zdravstvenih ustanova

Zdravstvenim ustanovama preporučeno je da, u skladu s mogućnostima, početak rada primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi pomjere na 7 sati, uz mogućnost produženja rada u poslijepodnevnim terminima prema potrebama pacijenata.

Prednost pri pružanju zdravstvenih usluga trebali bi imati hitni slučajevi, hronični bolesnici, djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina. Vakcinacija djece preporučena je najkasnije do 10 sati.

Preporuke za poslodavce

Poslodavcima koji organiziraju rad na otvorenom savjetuje se da početak radnog vremena pomjere na 6 sati, razmotre prekid rada u periodu od 11 do 17 sati te nastavak aktivnosti u kasnijim poslijepodnevnim satima.

Također, preporučuje se omogućavanje korištenja godišnjeg odmora zaposlenicima koji boluju od hroničnih bolesti, kao i prilagođavanje odijevanja vremenskim uslovima kada to priroda posla dozvoljava.

Građanima savjetovan oprez

Javnim ustanovama i općinama preporučeno je da, gdje god je moguće, osiguraju dostupnost pitke vode, prilagode radno vrijeme i redovno informiraju građane o mjerama zaštite tokom visokih temperatura.

Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17 sati, nošenje lagane odjeće svijetlih boja, zaštita od sunca šeširom i naočalama te dovoljan unos tečnosti.

Posebno se preporučuje boravak u rashlađenim prostorijama, uz izbjegavanje velikih temperaturnih razlika između unutrašnjih i vanjskih prostora. Osobama koje putuju savjetuje se češće pravljenje pauza i redovna hidratacija.

Iz Ministarstva zdravstva KS pozvali su građane da odgovornim ponašanjem i pridržavanjem preporuka doprinesu zaštiti vlastitog zdravlja i smanjenju posljedica izazvanih ekstremnim vremenskim uslovima.