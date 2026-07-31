CIK BiH kaznio Zdenka Lučića s 4.500 KM zbog preuranjene kampanje

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je nezavisnog kandidata za člana Predsjedništva BiH Zdenka Lučića s 4.500 KM zbog vođenja preuranjene izborne kampanje putem društvenih mreža.

Istom odlukom Lučiću je naloženo da ukloni spornu objavu s Facebooka, zbog koje je i pokrenut postupak. Predmet je otvoren po službenoj dužnosti, nakon prijave koju je CIK BiH zaprimio početkom jula.

U drugom postupku koji se odnosio na Lučića, prigovor birača odbijen je kao neosnovan jer nije utvrđeno kršenje odredbi Izbornog zakona BiH.

Obustavljeni postupci protiv Hrvatske petorke

CIK BiH obustavio je postupke protiv koalicije Hrvatska petorka, koju čine HDZ 1990, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatska demokratska stranka i Hrvatska seljačka stranka.

Protiv koalicije su razmatrane prijave zbog mogućeg vođenja preuranjene izborne kampanje, ali je nakon provedenog postupka zaključeno da nije utvrđeno kršenje člana 7.1 Izbornog zakona BiH.

Kazne i drugim političkim subjektima

Zbog preuranjene kampanje putem društvenih mreža kažnjeni su i drugi politički akteri. Bosanskohercegovačkoj inicijativi – Fuad Kasumović izrečena je kazna od 3.000 KM, dok je Koalicija Draško Stanivuković – PSS kažnjena s istim iznosom.

Stranci demokratske akcije izrečena je kazna od 4.500 KM zbog istupa potpredsjednika i delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Harisa Zahiragića, uz nalog za uklanjanje sporne objave.

Srpska demokratska stranka kažnjena je s 3.500 KM, a njenom kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Marinku Božoviću izrečena je zasebna kazna od 3.000 KM.

Ujedinjena Srpska kažnjena je s 3.000 KM zbog aktivnosti na Facebooku prije zvaničnog početka izborne kampanje, uz obavezu uklanjanja spornog sadržaja. Kazna od 3.000 KM predložena je i za Našu stranku.

Član 7.1 Izbornog zakona BiH zabranjuje političkim subjektima i kandidatima vođenje plaćene ili neplaćene izborne kampanje prije službenog početka kampanje. Veći broj predmeta pred CIK-om odnosio se upravo na objave na društvenim mrežama.