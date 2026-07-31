Na saslušanje u policijsku stanicu pozvano 26 saradnika MC Srebrenica!

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je jutros, samo dan nakon predstavljanja godišnjeg Izvještaja o negiranju genocida, 26 (slovima: dvadeset šest) nekadašnjih i sadašnjih saradnika MC Srebrenica dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu, po nalogu Tužilaštva iz Bijeljine.

Kao razlog je navedeno "prikupljanje obavještenja" o njihovom angažmanu za MC na temelju tužilačke odluke iz prošle godine.

Nema tajne koju bi trebalo "otkrivati"

- Doslovno, više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su u jednom ili drugom periodu bili angažovani u Memorijalnom centru danas je pozvano u policiju. Memorijalni centar Srebrenica je javna institucija. Svaki podatak o našem poslovanju je javno dostupan. Državni Ured za reviziju nam iz godine u godinu daje pozitivna mišljenja. Nema nikakve tajne koju bi trebalo "otkrivati" - ističe Suljagić.

Ovo, dodaje, nije prvi pokušaj pritiska na Memorijalni centar, saradnike i njega lično.

- Proći će kao i svi prethodni. Pokazat će se običnom prdimahovinom, jer su im takve i sve "istine" - naveo je.

Dokumenti nezakonito izneseni

Ističe da ga, međutim, ozbiljno zabrinjava činjenica da su dokumenti sa imenima i ličnim podacima saradnika MC Srebrenica nezakonito izneseni iz Memorijalnog centra. Tim dokumentima su, naglašava, osim ovlaštenog rukovodstva, na vlastiti zahtjev imali pristup (i posjed) i članovi Upravnog odbora.