Duraković nakon saslušanja saradnika MC Srebrenica: Nemojte se igrati s nama

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagirao je nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a pozvalo na saslušanje sadašnje i bivše saradnike Memorijalnog centra Srebrenica.
MALTRETIRANJE BOŠNJAKA
POTPREDSJEDNIK RS
Tvrdi da pozivanje bivših i sadašnjih saradnika nije samo pitanje jedne institucije
Ćamil Duraković. E. Trako / Avaz
Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagirao je nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a pozvalo na saslušanje sadašnje i bivše saradnike Memorijalnog centra Srebrenica.
Duraković je poručio da ovaj slučaj ne vidi kao pitanje jedne institucije, već kao odnos prema Bošnjacima u entitetu RS, te je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku o pokretanju istrage i s kojim ciljem.
- Ko je odlučio da se protiv ovih ljudi pokrene ovakva istraga i zbog čega je opravdano da se desetine osoba istovremeno izlažu policijskom ispitivanju zbog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine - upitao je Duraković.
Istakao je da se među pozvanima nalaze ljudi koji su, kako je naveo, godinama radili na očuvanju sjećanja na genocid, pomoći povratnicima i realizaciji projekata važnih za lokalnu zajednicu.
Prema njegovim riječima, riječ je o osobama koje su organizirale komemoracije, radile sa žrtvama genocida, istraživale činjenice i doprinosile razvoju građanskog aktivizma i borbe za ljudska prava.
- Ovo nije običan policijski predmet. Ovo je poruka cijeloj zajednici - kazao je Duraković.
Duraković je poručio da eventualni pokušaji zastrašivanja neće postići željeni efekat, već da će, kako tvrdi, dodatno ojačati odlučnost ljudi da se bore za istinu, dostojanstvo i opstanak.
Pozvao je nadležne pravosudne i policijske institucije da javnosti objasne pravni osnov i razloge ovakvog postupanja, kao i domaće i međunarodne organizacije koje prate stanje ljudskih prava da ovaj slučaj razmotre s posebnom pažnjom.
Na kraju je uputio poruku da se, kako je rekao, ne treba "igrati" s ljudima koji su preživjeli genocid, vratili se u Srebrenicu i Podrinje te godinama gradili život u toj zajednici.
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