Duraković nakon saslušanja saradnika MC Srebrenica: Nemojte se igrati s nama

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagirao je nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a pozvalo na saslušanje sadašnje i bivše saradnike Memorijalnog centra Srebrenica.

Duraković je poručio da ovaj slučaj ne vidi kao pitanje jedne institucije, već kao odnos prema Bošnjacima u entitetu RS, te je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku o pokretanju istrage i s kojim ciljem.

- Ko je odlučio da se protiv ovih ljudi pokrene ovakva istraga i zbog čega je opravdano da se desetine osoba istovremeno izlažu policijskom ispitivanju zbog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine - upitao je Duraković.

"Ovo nije običan policijski predmet"

Istakao je da se među pozvanima nalaze ljudi koji su, kako je naveo, godinama radili na očuvanju sjećanja na genocid, pomoći povratnicima i realizaciji projekata važnih za lokalnu zajednicu.

Prema njegovim riječima, riječ je o osobama koje su organizirale komemoracije, radile sa žrtvama genocida, istraživale činjenice i doprinosile razvoju građanskog aktivizma i borbe za ljudska prava.

- Ovo nije običan policijski predmet. Ovo je poruka cijeloj zajednici - kazao je Duraković.

Pozvao institucije na pojašnjenje

Duraković je poručio da eventualni pokušaji zastrašivanja neće postići željeni efekat, već da će, kako tvrdi, dodatno ojačati odlučnost ljudi da se bore za istinu, dostojanstvo i opstanak.

Pozvao je nadležne pravosudne i policijske institucije da javnosti objasne pravni osnov i razloge ovakvog postupanja, kao i domaće i međunarodne organizacije koje prate stanje ljudskih prava da ovaj slučaj razmotre s posebnom pažnjom.

Na kraju je uputio poruku da se, kako je rekao, ne treba "igrati" s ljudima koji su preživjeli genocid, vratili se u Srebrenicu i Podrinje te godinama gradili život u toj zajednici.