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ZAVRŠETAK DO KRAJA LJETA

Otvoren dio Južne longitudinale u Sarajevu: Radovi ulaze u završnu fazu

Nakon asfaltiranja jedne strane raskrsnice saobraćaj je ponovo uspostavljen, a završetak projekta očekuje se do kraja ljeta

Južna longitudinala u Sarajevu. Ministarstvo saobraćaja KS

B. A.

prije 1 sat 4 minute

Vozače u Sarajevu obradovala je vijest da je otvoren dio Južne longitudinale na području općine Novo Sarajevo, čime je saobraćaj na jednoj od važnijih dionica ponovo normalizovan.

Na dijelu raskrsnice koja je u prethodnom periodu bila zatvorena postavljen je prvi sloj asfalta, nakon čega je omogućeno odvijanje saobraćaja. Radovi će se u narednom periodu nastaviti na drugoj strani budućeg kružnog toka.

Prije izgradnje kružnog toka, izvođeni su kompleksni radovi na podzemnoj infrastrukturi, uključujući zamjenu vodovodnih i kanalizacionih instalacija, izgradnju sistema odvodnje, kao i radove za potrebe Sarajevogasa, Toplana, Elektrodistribucije i BH Telecoma.

U sklopu projekta izgrađena je i nova servisna saobraćajnica, a predviđeno je i uređenje trotoara, postavljanje nove saobraćajne signalizacije te zamjena stubova kontaktne trolejbuske mreže.

# KS
# JUŽNA LONGITUDINALA
# SAOBRAĆAJ
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