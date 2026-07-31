Otvoren dio Južne longitudinale u Sarajevu: Radovi ulaze u završnu fazu

Vozače u Sarajevu obradovala je vijest da je otvoren dio Južne longitudinale na području općine Novo Sarajevo, čime je saobraćaj na jednoj od važnijih dionica ponovo normalizovan.

Na dijelu raskrsnice koja je u prethodnom periodu bila zatvorena postavljen je prvi sloj asfalta, nakon čega je omogućeno odvijanje saobraćaja. Radovi će se u narednom periodu nastaviti na drugoj strani budućeg kružnog toka.

Prije izgradnje kružnog toka, izvođeni su kompleksni radovi na podzemnoj infrastrukturi, uključujući zamjenu vodovodnih i kanalizacionih instalacija, izgradnju sistema odvodnje, kao i radove za potrebe Sarajevogasa, Toplana, Elektrodistribucije i BH Telecoma.

U sklopu projekta izgrađena je i nova servisna saobraćajnica, a predviđeno je i uređenje trotoara, postavljanje nove saobraćajne signalizacije te zamjena stubova kontaktne trolejbuske mreže.