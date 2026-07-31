Video iz zraka / Sve stalo na Vogošćanskoj petlji, kilometarske kolone automobila

Velike gužve zabilježene su danas na Vogošćanskoj petlji, gdje se formiraju kilometarske kolone vozila.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Saobraćaj usporen, a velike gužve zabilježene su na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u Sarajevu
Kilometarske kolone na Vogošćanskoj petlji. E. Trako
Velike gužve zabilježene su danas na Vogošćanskoj petlji, gdje se formiraju kilometarske kolone vozila.
Naš reporter zabilježio je iz zraka prizore usporenog saobraćaja i veliki broj automobila koji se otežano kreću ovom dionicom.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.
NA POMOLU NOVA KATASTROFA
U 66. GODINI ŽIVOTA
"AVAZ" SAZNAJE
MALTRETIRANJE BOŠNJAKA
MJESTO DOGAĐAJA OSIGURANO