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Video iz zraka / Sve stalo na Vogošćanskoj petlji, kilometarske kolone automobila

Saobraćaj usporen, a velike gužve zabilježene su na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u Sarajevu

Kilometarske kolone na Vogošćanskoj petlji. E. Trako

Piše: Evelin Trako

prije 37 minuta

Velike gužve zabilježene su danas na Vogošćanskoj petlji, gdje se formiraju kilometarske kolone vozila. 

Naš reporter zabilježio je iz zraka prizore usporenog saobraćaja i veliki broj automobila koji se otežano kreću ovom dionicom.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.

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# VOGOŠĆA
# GUŽVE
# VOGOŠĆANSKA PETLJA
# KOLONE
# SARAJEVO
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