Video iz zraka / Sve stalo na Vogošćanskoj petlji, kilometarske kolone automobila

Velike gužve zabilježene su danas na Vogošćanskoj petlji, gdje se formiraju kilometarske kolone vozila.

Naš reporter zabilježio je iz zraka prizore usporenog saobraćaja i veliki broj automobila koji se otežano kreću ovom dionicom.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.

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