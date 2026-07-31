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POLITOLOG I ANALITIČAR

Mujanović za "Avaz": Ovo je napad na Memorijalni centar, kao državnu instituciju i dio šire kampanje političkog terora

Ovo možemo razumjeti i kao nastavak aktivnosti vezanih za negiranje genocida i glorifikaciju genocida u Srebrenici i u BiH, rekao je

Jasmin Mujanović. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 33 minute

Na neprimjeren institucionalni pritisak na Memorijalni centar Srebrenica, nakon što su Tužilaštvo u Bijeljini i MUP-a RS na informativne razgovore pozvali 26 saradnika ove institucije, reagirao je i politolog i politički analitičar Jasmin Mujanović iz Vašingtona. Mujanović je jedan od autora jučer prezentiranog Izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu MC Srebrenica, a u temi koju je obrađivao bavio se lobističkim aktivnostima režima SNSD-a u SAD-u.

- Ovo je jasan napad na Memorijalni centar Srebrenica, kao državnu instituciju, jasan napad na Dejtonski mirovni sporazum, ali i na bošnjačko stanovništvo Podrinja u manjem entitetu u BiH. To je dio šire kampanje političkih provokacija, pa i političkog terora. Ovo možemo razumjeti i kao nastavak aktivnosti vezanih za negiranje genocida i glorifikaciju genocida u Srebrenici i u BiH – kazao je Mujanović za “Avaz”.

# JASMIN MUJANOVIĆ
# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI
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