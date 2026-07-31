Mujanović za "Avaz": Ovo je napad na Memorijalni centar, kao državnu instituciju i dio šire kampanje političkog terora

Na neprimjeren institucionalni pritisak na Memorijalni centar Srebrenica, nakon što su Tužilaštvo u Bijeljini i MUP-a RS na informativne razgovore pozvali 26 saradnika ove institucije, reagirao je i politolog i politički analitičar Jasmin Mujanović iz Vašingtona. Mujanović je jedan od autora jučer prezentiranog Izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu MC Srebrenica, a u temi koju je obrađivao bavio se lobističkim aktivnostima režima SNSD-a u SAD-u.

- Ovo je jasan napad na Memorijalni centar Srebrenica, kao državnu instituciju, jasan napad na Dejtonski mirovni sporazum, ali i na bošnjačko stanovništvo Podrinja u manjem entitetu u BiH. To je dio šire kampanje političkih provokacija, pa i političkog terora. Ovo možemo razumjeti i kao nastavak aktivnosti vezanih za negiranje genocida i glorifikaciju genocida u Srebrenici i u BiH – kazao je Mujanović za “Avaz”.