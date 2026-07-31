Udruženja porodica žrtava genocida uputila zahtjev VSTV-u, MICT-u i OHR-u: Hitno preispitati postupanje prema zaposlenicima MC Srebrenica

Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa Udruženje žena Podrinja, Udruženje Majke Srebrenice i Udruženje Žene Srebrenice, uputila su zahtjev VSTV-u BiH, predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MICT), Gracieli Gatti Santani, glavnom tužiocu MICT-a, Seržu Bramercu i Visokom predstavniku za BiH za hitnim preispitivanjem postupanja prema zaposlenicima i saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.

Udruženja žrtava genocida izražavaju najozbiljniju zabrinutost zbog postupanja Policijske uprave Zvornik i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, u okviru kojeg je najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari istovremeno pozvano na policijska saslušanja.

- Obim ove akcije, način njenog provođenja i trenutak u kojem se ona dešava izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućnosti da je riječ o institucionalnom pritisku na osobe koje učestvuju u radu Memorijalnog centra. Posebno zabrinjava činjenica da je ova akcija uslijedila neposredno nakon objavljivanja godišnjeg Izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici, što opravdano otvara pitanje da li se pravosudni i policijski mehanizmi koriste na način koji može proizvesti efekat zastrašivanja zaposlenika, saradnika, istraživača, svjedoka i branitelja ljudskih prava – navodi se u dopisu.

Historijska građa

Iz Udruženja podsjećaju da je Memorijalni centar Srebrenica – Potočari osnovan Zakonom o Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, spomen-obilježju i mezarju za žrtve genocida iz 1995. godine, kojeg je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Riječ je o državnoj instituciji Bosne i Hercegovine čija je zakonska obaveza očuvanje sjećanja na žrtve genocida, prikupljanje i čuvanje historijske građe, naučno-istraživački rad, edukacija i zaštita činjenica utvrđenih pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova.

- Svaki pokušaj zastrašivanja zaposlenika, saradnika ili osoba koje učestvuju u ostvarivanju ovih zakonskih ciljeva predstavlja ozbiljan udar na instituciju Bosne i Hercegovine i njenu zakonom propisanu misiju. Podsjećamo da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 23. maja 2024. godine usvojila Rezoluciju A/RES/78/282, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Tom rezolucijom države članice pozvane su da razvijaju obrazovne programe zasnovane na sudski utvrđenim činjenicama, čuvaju historijsko naslijeđe genocida, suprotstavljaju se negiranju genocida i veličanju osuđenih ratnih zločinaca te podrže aktivnosti koje doprinose kulturi sjećanja. Memorijalni centar upravo izvršava ove obaveze. Zbog toga svako postupanje koje može imati za posljedicu zastrašivanje njegovih zaposlenika i saradnika ne može biti posmatrano izolirano od međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz navedene rezolucije, kao ni od obaveze svih institucija da štite dostojanstvo žrtava genocida i pravo na istinu – stoji u dopisu Udruženja žrtava genocida.

Naglašavaju da su arhivska građa, dokumentacija, svjedočanstva i naučno-istraživački rad Memorijalnog centra sastavni dio naslijeđa međunarodne pravde uspostavljenog kroz presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MICT), Međunarodnog suda pravde i Suda Bosne i Hercegovine. Zaštita tog naslijeđa predstavlja zajedničku odgovornost domaćih institucija i međunarodne zajednice.

- Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine zahtijevamo da, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, hitno ispita zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini te utvrdi da li su tužilačke ovlasti korištene u skladu s principima nezavisnosti pravosuđa, profesionalne odgovornosti, zaštite ljudskih prava i zabrane selektivnog postupanja. Od predsjednice MICT-a i glavnog tužioca MICT-a očekujemo da, u skladu s mandatom zaštite naslijeđa međunarodne pravde i očuvanja činjenica utvrđenih presudama za genocid u Srebrenici, pažljivo prate ovaj slučaj i preduzmu odgovarajuće aktivnosti ukoliko ocijene da postoji pritisak na institucije ili pojedince koji čuvaju i štite naslijeđe međunarodnih sudova. Pozivamo visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da, u okviru svog mandata zaštite civilne implementacije Općeg okvirnog sporazuma za mir i funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, zatraži potpuno obrazloženje pravnog osnova, svrhe i proporcionalnosti ovih aktivnosti te prati da li se djelovanjem policijskih i pravosudnih organa ugrožava rad državne institucije Bosne i Hercegovine i sigurnost povratničke zajednice u Srebrenici. Također zahtijevamo hitnu istragu navoda o mogućem nezakonitom iznošenju, obradi ili distribuciji ličnih podataka sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra, uz utvrđivanje odgovornosti svih osoba koje su eventualno omogućile takvo postupanje, imajući u vidu ozbiljne posljedice koje ono može proizvesti po njihovu sigurnost – navode u svom zahtjevu predstavnici udruženja žrtava genocida.

Vladavina prava

Naglašavaju da ostaju dosljedno opredijeljena za vladavinu prava, nezavisno pravosuđe i odgovornost svih institucija, ali da će odlučno reagirati na svaki pokušaj zloupotrebe policijskih i pravosudnih ovlasti radi zastrašivanja preživjelih žrtava genocida, svjedoka, istraživača, branitelja ljudskih prava i institucija koje čuvaju sudski utvrđenu istinu o genocidu u Srebrenici.

- Podsjećamo da su očuvanje istine o genocidu, zaštita dostojanstva žrtava i sprečavanje negiranja genocida međunarodne i ustavne obaveze Bosne i Hercegovine. Nijedna institucija niti pojedinac koji časno i zakonito izvršava tu obavezu ne smije biti izložen pritiscima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, profesionalni integritet ili slobodu djelovanja. Pozivamo sve domaće i međunarodne institucije da bez odlaganja preduzmu mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite vladavine prava, sigurnosti preživjelih žrtava genocida, integriteta Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari kao državne institucije Bosne i Hercegovine i očuvanja naslijeđa međunarodne pravde koje pripada cijelom čovječanstvu – stoji u dopisu.