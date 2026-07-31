Gubimo li šansu i korak s konkurencijom: Nakon metalne, ruše i namjensku industriju

Izvoz naoružanja, municije, eksploziva i drugih proizvoda bh. vojne industrije u prvih pola godine je manji za gotovo 77 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Vanjskotrgovinska komora BiH navodi da je vrijednost izvoza oružja i municije iznosila oko 175 miliona KM, dok su od eksploziva i pirotehničkih proizvoda bh. kompanije prihodovale približno 56 miliona KM.

Pad izvoza posebno brine u godinama velike potražnje za municijom i eri ratova kojima se, nažalost, ne nazire kraj. Zašto je u izvoz pao za oko 25 posto, objasnio je direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević, koji ističe da je vojna industrija BiH ipak stabilna.

Američke carine

- Treba imati u vidu da su američke carine stupile na snagu 1. avgusta prošle godine i da je u tom periodu bilo pojačanih isporuka, kako bi se određene količine, koje su već bile naručene i proizvedene, isporučile prije nego što carine stupe na snagu. Zato je izvoz u prvih pola godine, u odnosu na 2024., rastao za 33 posto. Treba sačekati cjelogodišnje podatke da bismo imali realnu sliku – kaže Mališević.

Dodaje da vojna industrija BiH ima stabilan rast, ali da on u ovom periodu mora biti daleko veći.