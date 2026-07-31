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Gubimo li šansu i korak s konkurencijom: Nakon metalne, ruše i namjensku industriju

Izvoz naoružanja i municije u prvih pola godine manji za 77 miliona KM

Namjenska: Pad izvoza posebno brine u godinama velike potražnje za municijom i eri ratova kojima se, nažalost, ne nazire kraj. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 24 minute

Izvoz naoružanja, municije, eksploziva i drugih proizvoda bh. vojne industrije u prvih pola godine je manji za gotovo 77 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Vanjskotrgovinska komora BiH navodi da je vrijednost izvoza oružja i municije iznosila oko 175 miliona KM, dok su od eksploziva i pirotehničkih proizvoda bh. kompanije prihodovale približno 56 miliona KM.

Pad izvoza posebno brine u godinama velike potražnje za municijom i eri ratova kojima se, nažalost, ne nazire kraj. Zašto je u izvoz pao za oko 25 posto, objasnio je direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević, koji ističe da je vojna industrija BiH ipak stabilna.

Američke carine

- Treba imati u vidu da su američke carine stupile na snagu 1. avgusta prošle godine i da je u tom periodu bilo pojačanih isporuka, kako bi se određene količine, koje su već bile naručene i proizvedene, isporučile prije nego što carine stupe na snagu. Zato je izvoz u prvih pola godine, u odnosu na 2024., rastao za 33 posto. Treba sačekati cjelogodišnje podatke da bismo imali realnu sliku – kaže Mališević.

Dodaje da vojna industrija BiH ima stabilan rast, ali da on u ovom periodu mora biti daleko veći.

Mališević: Moramo razvijati proizvode koji su traženi. Screenshot

- Mi uglavnom proizvodimo municiju, bombe, granate, nešto oruđa, a u ovim ratovima koji su u toku koriste se druga, modernija borbena sredstva i naše firme su u velikoj konkrenciji. Mnoge zemlje su krenule u razvoj svojih kapaciteta, pa i to dodatno otežava. Namjenska industrija ima određenih oscilacija, ali dobro stoji. Imamo potencijal, a moramo raditi na razvoju modernih sredstava. U Ukrajini prednjače dronovi, u Iranu su to dalekometni i avio sistemi, sve ono što mi nemamo. Moramo se dalje razvijati kako bismo imali proizvode koji su traženi – ističe Mališević.

Neuvezan sektor

Prema riječima vojnog analitičara Antonija Prlende, ovaj industrijski sektor u BiH je nedovoljno uvezan i stranačko-politički opterećen.

- Loš ili nedorastao menadžment firmi namjenske industrije, koji se uglavnom bira po stranačkoj bliskosti, nepostojanje zajedničke državne strategije za proizvodnju i izvoz naoružanja, nedostatak potpore diplomatske mreže države, nedovoljno ulaganje u razvoj novih oružja – kaže Prlenda, objašnjavajući zašto razvoj vojne industrije ne prati svjetske trendove i očekivanja stručnjaka.

Prlenda: Nedorastao menadžment. Screenshot

Dodaje da su kompanije iz RS-a na stranim tržištima često više koordinirane radom Vlade Srbije, nego zajedničkom strategijom i radom državnih organa BiH.

- Ulaganja u razvoj i samu proizvodnju naoružanja više su posljedica stranih investivcija, nego rada domaćih organa. Nismo više u doba SFRJ kad je država nesmetano ubrizgavala pare u to, ali neka strategija i uvezanost diplomatske mreže po svijetu, morala bi postojati na puno većoj razini – ističe Prlenda.

# IZVOZ
# ALMIN MALIŠEVIĆ
# NAORUŽANJE
# ANTONIO PRLENDA
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