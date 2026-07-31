Ramiz Salkić za "Avaz": Procesuirati odgovorne za genocid, a ne one koji čuvaju istinu o zločinima

Pritiske na Memorijalni centar Srebrenica, demonstriran kroz pozive za saslušanje 26 bivših i sadašnji zaposlenika i saradnika, zastupnik u NSRS, Ramiz Salkić ocjenjuje neprihvatljivim. Dodaje da se radi o osobama koje moraju imati slobodu da svoj posao obavljaju profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom, bez političkih ili bilo kakvih drugih pritisaka.

- Nikakva represija ne može zaustaviti niti spriječiti širenje istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Istina, utemeljena na činjenicama i pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, ne može biti predmet zastrašivanja. Policija i pravosudne institucije dužne su odgovoriti na pitanje zašto veliki broj počinilaca ratnih zločina u Podrinju još uvijek nije procesuiran. Njihovo djelovanje mora biti usmjereno na otkrivanje i procesuiranje odgovornih za ratne zločine i genocid, a ne na one koji istražuju, dokumentuju i čuvaju istinu o tim zločinima – ističe Salkić.