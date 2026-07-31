Kapom i šakom dijelimo resurse i budućnost BiH

Borba za minerale i prirodne resurse je jedno od ključnih geopolitičkih pitanja. Velike sile i njihove kompanije sve intenzivnije traže nova nalazišta litija, bakra i drugih kritičnih sirovina potrebnih za energetsku tranziciju i digitalne tehnologije. Bosna i Hercegovina i Srbija su u samom središtu te borbe, zbog bogatih rudnih nalazišta i loše međunarodne pozicije. Nakon otkrića litija u Jadru u Srbiji, uz granicu s BiH, pažnja investitora usmjerena je i na područje Majevice, gdje se također istražuju značajne rezerve ovog vrijednog minerala.

Lopare: Jedno od protestnih okupljanja građana koji se protive rudarenju . FB Lopare: Jedno od protestnih okupljanja građana koji se protive rudarenju . FB

Ko profitira? Dok evropske, kineske i američke kompanije traže nove koncesije, sve veći broj građana i ekoloških organizacija upozorava da bi kratkoročna i zanemariva ekonomska korist mogla ostaviti dugoročne posljedice po prirodu, ekonomiju i zdravlje lokalnih zajednica. Ekološka aktivistica Dajana Cvjetković iz Sarajeva smatra da je građanski otpor danas znatno snažniji nego prije desetak godina. - U BiH se situacija u pogledu osviještenosti o značaju prirode podigla, a aktivizam je uznapredovao ponajviše zahvaljujući građanima i organizacijama koje ih podržavaju. Te borbe nisu višemjesečne nego dugogodišnje i zahtijevaju mnogo energije, upornosti i hrabrosti – kaže Cvjetković za „Dnevni avaz“. Upozorava da zaštita okoliša nije među političkim prioritetima.

Cvjetković: Mijenjaju pojedine zakone kako bi pogodovali stranim investitorima . Ustupljena fotografija Cvjetković: Mijenjaju pojedine zakone kako bi pogodovali stranim investitorima . Ustupljena fotografija