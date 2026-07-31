Nova vremenska karta je iscrtana i strašna je: Super El Ninjo tek će da udari

Snažan El Ninjo ubrzano se razvija u tropskom Pacifiku, a njegovi atmosferski uticaji već počinju mijenjati vremenske obrasce. Prema najnovijim analizama i prognozama, ovaj klimatski fenomen mogao bi dosegnuti vrhunac krajem jeseni i početkom zime 2026./2027. godine, uz posljedice koje bi se mogle osjetiti širom svijeta.

Podaci o stanju okeana pokazuju izraženo zagrijavanje ključnih ENSO područja u Pacifiku, gdje su zabilježene velike pozitivne temperaturne anomalije. Posebnu pažnju meteorologa privlači brzina razvoja ovog događaja, jer se El Ninjo formira intenzivnije nego što je to uobičajeno kod ranijih snažnih epizoda.

Prema pojedinim modelima prognoze, postoji mogućnost da se razvije jedan od najjačih El Ninja posljednjih decenija. Model NCEP CFSv2 predviđa daljnji rast temperatura površine mora, uz vrijednosti koje bi mogle preći prag ekstremnog događaja.

Razvoj ovog fenomena povezuje se s pojavom velikog podzemnog toplog talasa u Pacifiku, poznatog kao Kelvinov talas. On prenosi ogromne količine toplije vode prema površini okeana, čime dodatno pojačava zagrijavanje centralnog i istočnog Pacifika.