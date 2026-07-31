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KLIMATSKI PREOKRET

Nova vremenska karta je iscrtana i strašna je: Super El Ninjo tek će da udari

Meteorolozi upozoravaju na snažne promjene u atmosferi koje bi mogle obilježiti naredne mjesece

Meteorološki alarm: Snažan El Ninjo mijenja vremenske obrasce. Screenshot

D. E.

prije 1 sat 19 minuta

Snažan El Ninjo ubrzano se razvija u tropskom Pacifiku, a njegovi atmosferski uticaji već počinju mijenjati vremenske obrasce. Prema najnovijim analizama i prognozama, ovaj klimatski fenomen mogao bi dosegnuti vrhunac krajem jeseni i početkom zime 2026./2027. godine, uz posljedice koje bi se mogle osjetiti širom svijeta.

Podaci o stanju okeana pokazuju izraženo zagrijavanje ključnih ENSO područja u Pacifiku, gdje su zabilježene velike pozitivne temperaturne anomalije. Posebnu pažnju meteorologa privlači brzina razvoja ovog događaja, jer se El Ninjo formira intenzivnije nego što je to uobičajeno kod ranijih snažnih epizoda.

Prema pojedinim modelima prognoze, postoji mogućnost da se razvije jedan od najjačih El Ninja posljednjih decenija. Model NCEP CFSv2 predviđa daljnji rast temperatura površine mora, uz vrijednosti koje bi mogle preći prag ekstremnog događaja.

Razvoj ovog fenomena povezuje se s pojavom velikog podzemnog toplog talasa u Pacifiku, poznatog kao Kelvinov talas. On prenosi ogromne količine toplije vode prema površini okeana, čime dodatno pojačava zagrijavanje centralnog i istočnog Pacifika.

Dolazi super El Ninjo: Posljedice bi se mogle osjetiti širom svijeta. Screenshot

Snažan El Ninjo mijenja raspored vazdušnog pritiska iznad tropskog Pacifika, slabi uobičajene obrasce cirkulacije i utiče na položaj mlaznih struja koje usmjeravaju vremenske sisteme širom planete.

Takvi događaji u prošlosti donosili su velike promjene – od obilnijih padavina i poplava u pojedinim dijelovima svijeta do suša, toplijih perioda i poremećaja u poljoprivredi u drugim regijama.

Iako je još rano za precizne prognoze lokalnih posljedica, meteorolozi upozoravaju da bi naredna zima mogla biti pod snažnim uticajem ovog pacifičkog fenomena. Posebna pažnja bit će usmjerena na razvoj tokom narednih mjeseci, kada će biti jasnije koliko će El Ninjo zaista ojačati i kakav će biti njegov globalni uticaj.

# VRIJEME
# NEPOGODE
# EL NINO
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