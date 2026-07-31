Video / Tarik Močević: Negiranje genocida ne jenjava uprkos izmjenama zakona

Broj slučajeva negiranja genocida u javnom prostoru povećan je u odnosu na prošlu godinu, pokazuje Izvještaj o negiranju genocida za 2026. godinu koji svake godine objavljuje Memorijalni centar Srebrenica. Iako ovogodišnji broj evidentiranih slučajeva nije rekordan, urednik, urednik izvještaja Tarik Močević upozorava da podaci pokazuju kako nisu ispunjena očekivanja da će, nakon izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima je negiranje genocida kriminalizirano, doći do pada takvih pojava.

Kako je istakao u video intervjuu za Avaz, tokom 2026. godine zabilježeno je 149 medijskih objava koje sadrže elemente negiranja genocida.

Prednjače mediji iz Srbije

Močević navodi da je istovremeno s negiranjem genocida vođena i, kako kaže, brutalna kampanja dehumanizacije Bošnjaka koju je provodilo rukovodstvo entiteta Republika Srpska. Dodaje da su i tokom lobističke kampanje usmjerene prema Sjedinjenim Američkim Državama zabilježeni brojni primjeri negiranja genocida i širenja mržnje prema Bošnjacima.

Govoreći o ulozi medija, Močević ističe da već godinama prednjače pojedini mediji iz Srbije, među kojima su Informer, Alo i Politika. Naglašava da metodologija Memorijalnog centra ne obuhvata samo medije koji direktno negiraju genocid, već i one koji bez kritičkog odmaka pružaju prostor sagovornicima koji to čine. Kao jedan od takvih primjera navodi i novinsku agenciju Srna.

Na hiljade na društvenim mrežama

Iako društvene mreže nisu obuhvaćene ovogodišnjim monitoringom zbog obima posla i metodoloških izazova, Močević upozorava da bi stvarni broj slučajeva bio višestruko veći. Podsjeća da je Memorijalni centar 2023. godine pratio sadržaj na TikToku, gdje je zabilježen veliki broj objava s elementima negiranja genocida, te ocjenjuje da bi se, kada bi monitoring uključivao sve društvene mreže i komentare korisnika, broj takvih slučajeva mjerio hiljadama.

Šta pokazuju ovogodišnji podaci, zašto negiranje genocida i dalje ostaje prisutno uprkos zakonskim izmjenama te kakvu ulogu imaju mediji i društvene mreže u širenju takvih narativa, pogledajte u video intervjuu s Tarikom Močevićem.