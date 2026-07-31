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SBB izabrao slogan "Da bude bolje"?

Sinoć održana sjednica Izbornog štaba SBB - Fahrudin Radončić

SBB-ov skup. Avaz

S. S.

prije 18 minuta

Kako saznaje portal "Avaza", partijska rukovodstva ulaze u finale predizbornih priprema.

Tako je sinoć održana sjednica Centralnog izbornog štaba SBB - Fahrudin Radončić, na kojoj između desetak slogana, u završnoj selekciji, izabran onaj koji glasi "Da bude bolje".

U ovoj stranci smatraju da optimistički slogan nakon katastrofalnih rezultata aktuelne vlasti i stanje u državi, najbolje odražava poruku koju žele uputiti građanima i biračima.

U ovom trenutku nismo mogli provjeriti od relevantnih izvora u stranci da li je u pitanju definitivan izbor ili se radi o favoritu među sloganima.

# SBB
# SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
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