SBB izabrao slogan "Da bude bolje"?

Kako saznaje portal "Avaza", partijska rukovodstva ulaze u finale predizbornih priprema.

Tako je sinoć održana sjednica Centralnog izbornog štaba SBB - Fahrudin Radončić, na kojoj između desetak slogana, u završnoj selekciji, izabran onaj koji glasi "Da bude bolje".

U ovoj stranci smatraju da optimistički slogan nakon katastrofalnih rezultata aktuelne vlasti i stanje u državi, najbolje odražava poruku koju žele uputiti građanima i biračima.

U ovom trenutku nismo mogli provjeriti od relevantnih izvora u stranci da li je u pitanju definitivan izbor ili se radi o favoritu među sloganima.