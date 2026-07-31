Požar u Gornjem Crnču: Vatrogascima u gašenju pomaže Air Tractor

U mjestu Gornji Crnač kod Širokog Brijega u petak je izbio požar u kojem gori trava i nisko raslinje, a vatra je u jednom trenutku ugrozila i kuće.

Kako je za Fenu izjavio zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Široki Brijeg Darijo Čuljak, na terenu su angažirani pripadnici PVP-a Široki Brijeg te dobrovoljnih vatrogasnih društava Kočerin i Crnač, koji ulažu napore kako bi požar stavili pod nadzor.

U gašenje požara uključen je i Air Tractor, koji je do sada imao dva naleta i pruža potporu vatrogascima na terenu.

- U Gornjem Crnču bile su ugrožene i kuće, no uspjeli smo situaciju djelomično stabilizirati. Air Tractor nam značajno pomaže u gašenju požara - kazao je Čuljak.

Uz požar u Gornjem Crnaču, vatrogasci interveniraju i na drugom požarištu u Buhovu, gdje su, prema informacijama s terena, u jednom trenutku bile ugrožene stare obiteljske kuće.

Na gašenju požara angažirani su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Jare i Uzarići, koji zajedno s ostalim vatrogasnim snagama nastoje staviti vatru pod nadzor.

- U Buhovu su, prema informacijama koje smo dobili od osoba koje vode akciju gašenja na terenu, bile ugrožene pojedine stare kuće. Požar je i dalje aktivan, a Air Tractori obavljaju izviđanje kako bi se procijenila situacija i odlučilo hoće li biti angažirani i na tom požarištu - kazao je Čuljak.