Preživjeli planinari s Elbrusa večeras stižu u BiH, u narednim danima očekuje se transport tijela stradalih

Nakon tragičnog događaja na planini Elbrus u Rusiji, dvojica preživjelih planinara iz Bosne i Hercegovine vraćaju se u domovinu, dok se nastavljaju aktivnosti na dopremanju tijela stradalih.

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji trebala bi u večernjim satima doputovati u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je iz Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica prenosi FTV.

Emotivni povratak

Preživjeli se vraćaju u pratnji članova GSS-a Zenica, koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizovali njihov povratak u domovinu nakon nesreće u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine.

Iz GSS-a su naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva koje su preživjeli.