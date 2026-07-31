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REAKCIJA

Suljagić nakon tvrdnji PU Zvornik: Utaja poreza u Memorijalnom centru ni teoretski nije moguća, poslujemo preko državnog trezora

I to je poruka: ako imate veze s MCS-om, imat ćete problem s policijom. Kad si Bošnjak u Srebrenici, to je dokaz da si građanin drugog reda, rekao je

Emir Suljagić. Anadolija

M. Až.

prije 6 minuta

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagovao je nakon što je Policijska uprava Zvornik saopćila da se saslušanja bivših i sadašnjih saradnika ove institucije provode zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa.

"Ovakva im je svaka istina"

Suljagić tvrdi da takva mogućnost ne postoji jer Memorijalni centar Srebrenica posluje putem državnog trezora Bosne i Hercegovine.

- Da razjasnimo, Memorijalni centar Srebrenica posluje putem državnog trezora Bosne i Hercegovine. Ni teoretski nije moguće da utaji porez. Kao što rekoh, ovakva im je svaka istina. Jedini osnov za arbitrarno saslušanje je zakonit i transparentan profesionalni angažman u MCS-u. I to je poruka: ako imate veze s MCS-om, imat ćete problem s policijom. Kad si Bošnjak u Srebrenici, to je dokaz da si građanin drugog reda - napisao je Suljagić.

Podsjetimo, iz Policijske uprave Zvornik ranije je saopćeno da policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Saslušava se 26 osoba

U okviru tog postupanja, kako je navedeno, saslušava se 26 osoba sa područja općine Srebrenica.

- Predmet istrage odnosi se na nepravilnosti u poslovanju Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, a policijski službenici po nalogu nadležnog tužilaštva preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, te prikupljanja dokaza - navedeno je u saopćenju Policijske uprave Zvornik.

Memorijalni centar Srebrenica ranije je oštro kritikovao postupanje Policijske uprave Zvornik i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nakon što je najmanje 26 bivših i sadašnjih zaposlenika i saradnika ove institucije pozvano na policijska saslušanja.

Iz Memorijalnog centra naveli su da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s ovom institucijom.

- Istovremeno privođenje i saslušavanje više od polovine osoba iz Srebrenice koje su u različitim periodima bile angažovane u radu Memorijalnog centra ne može se smatrati rutinskim postupanjem. Obim, način provođenja i trenutak ove akcije ukazuju na ozbiljan oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja. Posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg Izvještaja o negiranju genocida. Takav slijed događaja opravdano izaziva ozbiljnu zabrinutost da se represivni mehanizmi koriste protiv institucije i pojedinaca koji dokumentuju negiranje genocida, štite istinu zasnovanu na pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova i zagovaraju ljudska prava - naveli su iz Memorijalnog centra Srebrenica.

# EMIR SULJAGIĆ
# PU ZVORNIK
# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA
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