Preminuo Husein Smajić: Čovjek koji je darovao zemlju za gradnju katoličke crkve u Bugojnu

U Bugojnu je preminuo Husein Huso Smajić, poduzetnik čija je životna priča postala primjer međusobnog poštovanja i uvažavanja u Bosni i Hercegovini, a njegovo djelo ostavilo snažan trag među ljudima različitih nacionalnosti i vjera.

Crkva na imanju

Šira javnost za njega je saznala nakon odluke da na svom zemljištu izgradi katoličku crkvu. Ideja je nastala nakon što su tokom radova na njegovom imanju pronađeni ostaci srednjovjekovne franjevačke crkve. Umjesto da nalazište predstavlja prepreku, Smajić je odlučio sačuvati njegovu historijsku i duhovnu vrijednost.

Nakon razgovora s predstavnicima Katoličke crkve i dobijenog blagoslova Vrhbosanske nadbiskupije, započela je realizacija projekta izgradnje novog sakralnog objekta.

Crkva je svečano blagoslovljena 2022. godine, a Smajić je za njenu izgradnju darovao dio vlastitog imanja te učestvovao u finansijskom i organizacijskom dijelu projekta.

Zbog ovog nesvakidašnjeg poteza stekao je poštovanje širom zemlje. Njegova poruka bila je jasna – Bosnu i Hercegovinu grade ljudi koji se međusobno uvažavaju, a ne oni koji produbljuju podjele.

Često je govorio da različitosti ne trebaju biti razlog za sukobe, nego bogatstvo zajedničkog života koje treba ostaviti budućim generacijama.

Za doprinos promociji tolerancije i međuljudskog povjerenja Smajić je dobio priznanje "Osoba godine u BiH" u izboru Večernjakovog pečata, čime je dodatno potvrđena vrijednost njegovog djelovanja.

Snažna poruka mira i zajedništva

Odlazak Huseina Huse Smajića predstavlja gubitak čovjeka koji je svojim postupcima pokazao da prave vrijednosti ne poznaju vjerske ni nacionalne granice.

Njegova priča ostat će zapamćena kao jedan od upečatljivijih primjera kako pojedinac vlastitim djelima može poslati snažnu poruku mira, povjerenja i zajedništva.