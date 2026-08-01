U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Migrantski stampedo u Španiji

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Migrantski stampedo u Španiji.

Najmanje 18 osoba poginulo je tokom velike migrantske krize na granici između Maroka i španske enklave Ceuta, nakon što je gotovo 50 hiljada migranata pokušalo morskim putem ući na afričku teritoriju Španije.

Uprkos pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, veliki broj ljudi okupio se u blizini granice u pokušaju prelaska. Marokanske vlasti pojačale su kontrole u pograničnim područjima kako bi spriječile dalji priliv ljudi.

Merlin donosi spektakl i zaradu: Tri koncerta “Čarobnjaka” donose neviđenu euforiju i gužve u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Novi toplotni val stiže u BiH. Ministarstvo zdravstva izdalo je niz preporuka.

Saznajte koje su najveće planinarske tragedije koje su potresle BiH i Evropu.

Nakon pokretanja stečaja u nekadašnjem privrednom gigantu: Gotovo 350 radnika lukavačke Koksare još traži posao.

Građani na autoput čekaju frtalj stoljeća. Umjesto simbola razvoja, Koridor Vc postao simbol sporosti i korupcije.

Analiziramo rezultat odlazeće vlasti: Mandat su pojele svađe i blokade.

Analitičar Mladen Bubonjić za "Avaz" govori o političkom sukobu u SNSD-u: Je li Elek novi Dodik?

Građani traže prvo groblje za životinje u Sarajevu.

Uvoz hrane "pojeo" 5,5 milijardi KM: Domaće farme nestaju, a police pune tuđe robe.

Donosimo vam i nove detalje pucnjave na Baščaršiji i sukoba na Latinskoj ćupriji. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Razgovarali smo autorom dokumentarnih filmova Avdom Huseinovićem.

Hamza Višća za "Avaz" je govorio o NATO odbrambenim prioritetima, a Mario Galić o sukobima na Bliskom istoku.

S Lejlom Zvizdić smo razgovarali o dokumentarnom filmu "Najdublji skok".

Bh. poduzetnica i influenserica Meliha Aličić odgovara na pitanje zašto nas društvene mreže tjeraju da budemo neko drugi.

Donosimo vam i reportažu iz Egipta.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Od Čuprilića do Dine Merlina.

Na kulturnim stranama saznajte više o baletnoj čaroliji koja dolazi u Sarajevo.

Na sportskim stranama čitajte o transferima Zmajeva te o nastupima bh. predstavnika u Evropi.

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