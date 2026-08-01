Duge kolone na graničnim prijelazima u BiH

Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima.

Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine.

Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima: Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na GP Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republika Hrvatske (Gornji Varoš). Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

- Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na našoj web stranici https://bihamk.ba/spi/kamere - ističu iz BIHAMK-a.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, dodaju.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju), granični prijelaz Izačić-Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.