Trampov novi plan za Balkan: Milioni dolara stižu u regiju, otkriveno i kome su namijenjeni

Administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) putem State Departmenta priprema novi program u okviru kojeg su planirani i projekti za zemlje zapadnog Balkana, potvrđeno je "Nezavisnim" iz Službe za odnose s javnošću State Departmenta.

Podsjećamo, "Nezavisne" su prije nekoliko dana, pozivajući se na pisanje američkih medija i informacije iz nezvaničnih izvora, objavile da Trampova administracija priprema ovakav program.

Redakcija "Nezavisnih" uputila je pitanja Ambasadi SAD i State Departmentu, a odgovor je stigao u petak.

Iako u odgovoru nije otkriveno mnogo detalja o sadržaju planiranih projekata, nije demantovano ono o čemu su ranije izvještavali američki mediji, zbog čega se može zaključiti da su informacije o osnovnom konceptu programa tačne.

Na udaru i Evropska unija

Američki mediji navode da će jedan od glavnih fokusa biti promovisanje konzervativnih vrijednosti, uključujući slobodu govora, za koju smatraju da je ugrožena zakonodavnim rješenjima Evropske unije.

Kako piše "Financial Times", Trampova administracija uputila je američkom Kongresu prijedlog da se izdvoje dva miliona dolara za projekte koji bi se, kako navode, suprotstavili cenzuri Evropske unije kroz Zakon o digitalnim uslugama i Zakon o digitalnim tržištima.

Podsjećamo, Evropska unija ovim zakonima želi ograničiti velike platforme, koje su uglavnom u američkom vlasništvu, kako bi korisnici imali veću kontrolu, a platforme bile obavezne da uklanjaju sadržaj koji se smatra lažnim vijestima.

Kada je riječ o zapadnom Balkanu, planirano je izdvajanje dva miliona dolara za organizacije i projekte koji budu ocijenjeni kao aktivni u suprotstavljanju pokušajima podrivanja zapadnih civilizacijskih vrijednosti.

Osim toga, za projekte širom Evrope predviđeno je još pet miliona dolara za razvoj civilizacijskog saveza, odnosno saradnje s političkim snagama koje Trampova administracija smatra svojim partnerima.

Ipak, prema pisanju "Financial Timesa", dio novca bit će usmjeren i na aktivnosti koje su finansirale ranije američke administracije, poput borbe protiv autoritarnih režima, ali i suzbijanja ruskog i kineskog utjecaja.

Iz Vašingtona (Washington) je zvanično potvrđeno da će svaki program koji eventualno dobije zeleno svjetlo proći standardan i rigorozan postupak odobravanja koji provode stručnjaci iz nadležnih oblasti.

- Pozivi za podnošenje prijedloga projekata pripremaju se zajedničkim radom više organizacionih jedinica unutar Stejt departmenta. Programi su i dalje u fazi razmatranja, a dodjela granta nije zagarantovana nijednoj organizaciji koja ne ispuni sve uslove i standarde propisane za dodjelu saveznih grantova. Kao opšte pravilo, ne komentarišemo postupke koji su još u toku i nalaze se u fazi razmatranja - pojasnili su oni.

Promovisanje interesa SAD

Kako navodi "Washington Post", svi programi trebali bi imati nekoliko zajedničkih ciljeva, među kojima su promovisanje nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (SAD), slobode govora, vjerskih sloboda, antikomunističkih aktivnosti, strateškog nadmetanja s Kinom, jačanje direktnih bilateralnih partnerstava, ekonomske samoodrživosti, privatnih investicija te usklađivanje sa vanjskopolitičkim interesima SAD.

Američki mediji pišu da plan uključuje i finansiranje aktivnosti protiv, kako navode, pravosudnog aktivizma i cenzure u Brazilu (Brazil), gdje Vašington optužuje vlasti da politički progone bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara (Jair Bolsonaro), saveznika Trampa.

Predviđeno je i izdvajanje milion dolara za dokumentovanje kršenja ljudskih prava nad etničkim manjinama u Južnoafričkoj Republici.

Poseban budžet planiran je i za projekte u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji bi bili namijenjeni političkim snagama usklađenim s političkim ciljevima Trampove administracije.

"Financial Times" ističe da je planirano i izdvajanje pet miliona dolara za organizaciju "Free Speech Union International", međunarodnu mrežu nastalu oko britanske organizacije "Free Speech Union", čiji je osnivač konzervativni član Doma lordova Tobi Jang (Toby Young).

Najveći pojedinačni grant predviđen je za "Victims of Communism Memorial Foundation", američku neprofitnu organizaciju posvećenu očuvanju sjećanja na žrtve komunističkih režima.

Fondacija bi trebalo da dobije 40 miliona dolara, što bi predstavljalo značajno povećanje u odnosu na njen dosadašnji budžet. Organizacija je osnovana 1993. godine odlukom američkog Kongresa, a zakon je potpisao tadašnji predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton). State Department podsjeća da je fondacija sredstva iz američkog budžeta dobijala i tokom administracije predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), piše FT.