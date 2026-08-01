Pakao stiže: Mostar i Prijedor pod crvenim upozorenjem

Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi val ekstremnih vrućina, zbog čega je na snazi crveni i narandžasti meteoalarm. Najteža situacija očekuje se u Mostaru i Prijedoru, gdje je izdato upozorenje najvišeg stepena.

Zbog izuzetno visokih temperatura zraka, crveni meteoalarm danas važi za Mostar i Prijedor, dok je u ostatku zemlje na snazi narandžasto upozorenje.

Meteorolozi upozoravaju građane da budu posebno oprezni, jer će temperature u pojedinim dijelovima zemlje prelaziti 40 stepeni Celzijusa.

Najveća opasnost očekuje se na jugu zemlje. U Mostaru je crveni alarm aktivan od 12 do 17 sati, a maksimalna temperatura mogla bi dostići čak 42 stepena.

U Prijedoru je upozorenje najvišeg stepena na snazi duže, od 11 do 19 sati. U ovom području očekuju se temperature između 36 i 40 stepeni.

Mjere opreza

Iz Meteoalarma apeluju na stanovništvo da poduzme mjere opreza zbog ekstremnih vremenskih uslova.

- Poduzmite potrebne mjere opreza za svoju sigurnost, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite se i pomozite ranjivim osobama. Slijedite savjete nadležnih organa - navedeno je u upozorenju.

Narandžasti meteoalarm važi za ostale dijelove Bosne i Hercegovine, uključujući Sarajevo, Tuzlu i Livno, gdje se očekuju maksimalne temperature oko 36 stepeni.

Vrućine se nastavljaju

Tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 22 stepena, dok će na jugu biti i do 25 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izrazito toplo vrijeme zadržat će se i narednih dana, uz nastavak visokih temperatura i povećan rizik za zdravlje stanovništva.