Nakon pokretanja stečaja u nekadašnjem privrednom gigantu: Gotovo 350 radnika lukavačke Koksare još traži posao

- To su posebne proizvodnje mineralnih đubriva, električne energije, anhidrid maleinskih kiselina, zatim remont, željeznički saobraćaj, cjeline van fabrike i sama Koksara, koja je bila poveznica svih ovih firmi. Vjerujemo da će te fabrike uz minimalna ulaganja biti pokrenute, interesanata ima, a vjerujemo da će ti i neki novi ljudi kupiti i preostalo zemljište i izgraditi fabrike, jer to nije atraktivno za stambenu gradnju ili nešto drugo. Za otprilike mjesec ćemo imati raspisane tendere i do jeseni očekujemo da imamo kupce pojedinih fabrika – kazao je Bajrić za „Avaz“.

Potvrdio je to za “Avaz” stečajni upravnik Almir Bajrić, pojašnjavajući da je riječ o različitim fabrikama unutar kompleksa.

Ni nakon četiri javna poziva za prodaju Koksare iz Lukavca zainteresiranih kupaca, koji bi bili spremni platiti više od 100, te dodatno investirati 100 do 200 miliona KM, nije bilo, pa se za najdalje mjesec očekuje raspisivanje javnih poziva za prodaju zasebnih cjelina nekadašnjeg privrednog giganta.

Ističe da je Koksara najveći i najsloženiji predmet u stečaju nakon rata. Stečaj je otvoren prije 9 mjeseci, ali je prvih nekoliko potrošeno u uzaludnim pokušajima da proizvodnja bude pokrenuta.

- Međutim, tržišni uslovi i gubici su bili takvi kakvi jesu i samostalno nismo mogli održati proizvodnju, a nije bilo ni partnera koji bi to nastavili. U periodu od 2 do 3 mjeseca mi smo unovčili određen dio imovine, isplatili radnicima preko dva miliona maraka i na taj način zatvorili oko 25 posto njihovih potraživanja - plate, tople obroke, prevoz. Preostalo nam je oko 75 posto potraživanja, to je nekih 5,5 miliona koji se odnose na otpremnine. U pitanju su značajne otpremnine, jer ljudi su radili cijeli život – kaže Bajrić.

Potrebna sredstva trebaju biti osigurana kroz eksproprijaciju filter stanice za vodovod Lukavca, koja je u toku, te predstojećom prodajom fabrika. Bajrić očekuje da će radnička potraživanja u cijelosti biti izmirena najdalje do Nove godine.

Posebna sredstva

Inače, Koksara je do stečaja imala 830 radnika, od kojih je 220 odmah pronašlo posao. 605 radnika se prijavilo na evidenciju Službe za zapošljavanje i otprilike 200 je uspjelo pronaći posao. 52 radnika trebala bi biti penzionirana u saradnji s Federalnim ministarstvom industrije i Kantonalnim ministarstvom rada.

- Oko 350 radnika Koksare još uvijek je u potražnji za poslom. Mi nemamo mogućnost da zapošljavamo, ali imamo cilj da privučemo investitore i pokrenemo fabrike. Kad bismo u tome uspjeli, ovih 350 ljudi bi bilo odmah zaposleno – kaže Bajrić.

Definitivno kraj

Na naš upit da li je Koksaru, eventualnom kupovinom kao zasebne cjeline, moguće ponovo pokrenuti, Bajrić odgovara da to nije realno.

- Proizvodnja koksa sigurno neće biti predmet nastavka, jer niko izgleda ne želi da proizvodi koks. Koksara nema domaću sirovinu, ugalj uvozi iz Amerike, Kine, Rusije, Kolumbije, jer naš ugalj nije zadovoljavajući za proizvodnju koksa. Kad uvozite i neko određuje cijenu, sasvim je logično da neće dopustiti da budete konkurentniji od njega. Zato je proizvodnja koksa u BiH pod velikim upitnikom – pojašnjava Bajrić.