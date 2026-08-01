U žrvnju Marfijevog zakona: Moralna i politička dezintegracija Trojke

Američki inžinjer Edvard Ej Marfi (Edward A. Murphy) je, frustriran zbog tehničara i opreme koja nije funkcionisala prilikom mjerenja, formulisao zakon: “Ako nešto može poći naopako, poći će naopako.”

Čini se da se vladajuća Trojka našla u dohvatu ovoga zakona. Naime, pogledamo samo šta se tokom jučerašnjeg dana desilo.

Jučer je nakon višemjesečne frustracije građana zbog zatvaranja mosta Ars Aevi, Općina Novo Sarajevo, na čijem je čelu potpredsjednica SDP-a Benjamina Karić, jučer je slavodobitno pustila taj most u promet. Ali, ne lezi vraže, građani su odmah ukazali na činjenicu da su brojne među novopostavljenim drvenim nosačima na mostu već oštećene. Karić je pokušala popraviti dojam, ostrvivši se na izvođača i prijeteći mu da neće biti isplaćen dok ne ukloni nedostatke, piše istraga.ba

Hota-Muminović je čovjeku Uk

Jučer se oglasio i jedan od vodećih medijskih eksponenata Trojke, Enver Kazaz, pišući o slučaju jedne doktorice bibliotekarstva, koju Ministarstvo obrazovanja KS, na čelu sa Naidom Hotom-Muminović doslovno progoni i sprečava je da se bilo gdje zaposli, iako se radi o kandidatkinji sa najboljim mogućim kompetencijama.

Rezimirajući, Kazaz piše da je “Hota-Muminović velelepni ministarski promašaj, usporediv jedino sa promašajem kakav je Naša stranka načinila postavljanjem nepismenog i bahatog Nihada Uka za premijera”.

“Užasavajuće loš premijer”, veli Kazaz, “lutak kojim upravlja vrh te stranke, i još gora ministrica koja je pokazala diktatorske težnje u obrazovnom sistemu njegovom strahovitom birokratizacijom, katastrofalnim normativima za nastavno osoblje, disciplinskim aparatom kojemu je cilj zastrašiti sve uposlenike u obrazovnom sistemu od vrtića do srednjih škola – to je dvoglava neman iz ovdašnje propale vlade.”

Sve ovo, dakle, nisu moji nalazi, već nalazi jednog od (bivših) korifeja Trojke.

A da su Uk i Muminović-Hota najbolje što Naša stranka i Narod i pravda imaju govori činjenica da su oboje visoko na listama kandidata s kojima će ove dvije stranke nastupiti na izborima u oktobru.

Ćudić otkrila da je Nikšić drski kriminalac

Jučer se rasplamsao obračun Naše stranka i SDP-a, koji je, prije toga, tinjao mjesecima. Možda čak od trenutka, kad je Sabina Ćudić došla na čelo Naše stranke i shvatila da je imidž Trojke ruiniran i da ne smije dočekati naredne izbore, a da nešto ne uradi po tom pitanju. Izlazak iz vlasti, naravno, nije opcija, jer članstvo NS-a ne želi napustiti direktorske pozicije, upravne i nadzorne odbore, gdje je, gotovo u cijelosti, imenovano.

Zato je najprije Ćudić, a njenim tragom i državni ministar NS-a Edin Forto, došao do zaključka da, prije nastavka projekta Južna interkonekcija treba tražiti stav vlasti Sjedinjenih Država – da li stoje iza ovog projekta ili ne. Radi se o bizarnom pitanju, jer američke vlasti u BiH, od dolaska Trumpove administracije, nisu ništa drugo radile, osim što su gurale ovaj projekat.

U svakom slučaju, na ovu dosjetku, koja je toliko imbecilna da graniči s genijalnošću, reagovao je Damir Mašić iz SDP-a, zapitavši se ima li kraja pokušajima NS-a da prikupi jeftine političke poene. ”Pametnom je i išaret dovoljan”, napisao je Mašić na kraju.

Ne smatrajući ga pametnim, iz Naše stranke su se oglasili kilometarskim saopćenjem, u kojem su iznijeli i optužbe protiv SDP-a u kontekstu Autoceste Federacije. To je kao da vam neko kaže da nije lijepo to što radite, a vi mu odgovorite tako što ga letvom opalite u glavu.

Naime, Naša stranka je podsjetila da su “još u decembru prošle godine” tražili smjenu rukovodstva Autocesta, nakon što je Evropska investicijska banka obustavila finansiranje gradnje, a sve zbog sumnje na korupciju.