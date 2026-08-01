U žrvnju Marfijevog zakona: Moralna i politička dezintegracija Trojke

Američki inžinjer Edvard Ej Marfi (Edward A. Murphy) je, frustriran zbog tehničara i opreme koja nije funkcionisala prilikom mjerenja, formulisao zakon: “Ako nešto može poći naopako, poći će naopako.”
Čini se da se vladajuća Trojka našla u dohvatu ovoga zakona. Naime, pogledamo samo šta se tokom jučerašnjeg dana desilo.
Jučer je nakon višemjesečne frustracije građana zbog zatvaranja mosta Ars Aevi, Općina Novo Sarajevo, na čijem je čelu potpredsjednica SDP-a Benjamina Karić, jučer je slavodobitno pustila taj most u promet. Ali, ne lezi vraže, građani su odmah ukazali na činjenicu da su brojne među novopostavljenim drvenim nosačima na mostu već oštećene. Karić je pokušala popraviti dojam, ostrvivši se na izvođača i prijeteći mu da neće biti isplaćen dok ne ukloni nedostatke, piše istraga.ba
Hota-Muminović je čovjeku Uk
Jučer se oglasio i jedan od vodećih medijskih eksponenata Trojke, Enver Kazaz, pišući o slučaju jedne doktorice bibliotekarstva, koju Ministarstvo obrazovanja KS, na čelu sa Naidom Hotom-Muminović doslovno progoni i sprečava je da se bilo gdje zaposli, iako se radi o kandidatkinji sa najboljim mogućim kompetencijama.
Rezimirajući, Kazaz piše da je “Hota-Muminović velelepni ministarski promašaj, usporediv jedino sa promašajem kakav je Naša stranka načinila postavljanjem nepismenog i bahatog Nihada Uka za premijera”.
“Užasavajuće loš premijer”, veli Kazaz, “lutak kojim upravlja vrh te stranke, i još gora ministrica koja je pokazala diktatorske težnje u obrazovnom sistemu njegovom strahovitom birokratizacijom, katastrofalnim normativima za nastavno osoblje, disciplinskim aparatom kojemu je cilj zastrašiti sve uposlenike u obrazovnom sistemu od vrtića do srednjih škola – to je dvoglava neman iz ovdašnje propale vlade.”
Sve ovo, dakle, nisu moji nalazi, već nalazi jednog od (bivših) korifeja Trojke.
A da su Uk i Muminović-Hota najbolje što Naša stranka i Narod i pravda imaju govori činjenica da su oboje visoko na listama kandidata s kojima će ove dvije stranke nastupiti na izborima u oktobru.
Ćudić otkrila da je Nikšić drski kriminalac
Jučer se rasplamsao obračun Naše stranka i SDP-a, koji je, prije toga, tinjao mjesecima. Možda čak od trenutka, kad je Sabina Ćudić došla na čelo Naše stranke i shvatila da je imidž Trojke ruiniran i da ne smije dočekati naredne izbore, a da nešto ne uradi po tom pitanju. Izlazak iz vlasti, naravno, nije opcija, jer članstvo NS-a ne želi napustiti direktorske pozicije, upravne i nadzorne odbore, gdje je, gotovo u cijelosti, imenovano.
Zato je najprije Ćudić, a njenim tragom i državni ministar NS-a Edin Forto, došao do zaključka da, prije nastavka projekta Južna interkonekcija treba tražiti stav vlasti Sjedinjenih Država – da li stoje iza ovog projekta ili ne. Radi se o bizarnom pitanju, jer američke vlasti u BiH, od dolaska Trumpove administracije, nisu ništa drugo radile, osim što su gurale ovaj projekat.
U svakom slučaju, na ovu dosjetku, koja je toliko imbecilna da graniči s genijalnošću, reagovao je Damir Mašić iz SDP-a, zapitavši se ima li kraja pokušajima NS-a da prikupi jeftine političke poene. ”Pametnom je i išaret dovoljan”, napisao je Mašić na kraju.
Ne smatrajući ga pametnim, iz Naše stranke su se oglasili kilometarskim saopćenjem, u kojem su iznijeli i optužbe protiv SDP-a u kontekstu Autoceste Federacije. To je kao da vam neko kaže da nije lijepo to što radite, a vi mu odgovorite tako što ga letvom opalite u glavu.
Naime, Naša stranka je podsjetila da su “još u decembru prošle godine” tražili smjenu rukovodstva Autocesta, nakon što je Evropska investicijska banka obustavila finansiranje gradnje, a sve zbog sumnje na korupciju.
Dakle, udarili su predsjednika SDP-a Nermina Nikšića tamo gdje je najslabiji. A ako SDP-ovci nastave, možda će Sabina Ćudić pomenuti i Elvedina Grabovicu. A onda će SDP početi govoriti o Forti i Bojanu Bošnjaku, građevinskom lobiju, itd.
Kad smo kod građevinskog lobija i percepcije Trojke, jučer je, recimo, bivši član Predsjedništva Naše stranke Tarik Haverić ocijenio da bi masovni protesti bili najbolja reakcija na usvajanje Regulacionog plana Kvadrant C Marijin Dvor, koji podržavaju SDP i Naša stranka.
Kako stoji Trojka, šta kažu ljudi koji su joj naklonjeni?
Jučer je i na jednom mediju bliskom Trojki objavljena analiza, u kojoj se, uz ostalo, kaže da “Trojka nije uspjela ostaviti dojam da je urađeno više dobrih stvari i da su potpuno promijenili učmali SDA-ovski koncept vlasti”. Autor kaže da je “opći dojam – nesnalažljivost, smušenost i popustljivost kadrova Trojke koji uglavnom uspijevaju pokvariti sve čega se dotaknu”.
Ponavljam: opći dojam je da kadrovi Trojke uspijevaju pokvariti sve čega se dotaknu. Dakle, to ne kažem ja, to kaže medij naklonjen ovoj koaliciji.
Sve ovo su, manje-više, priznali i Nermin Nikšić, Elmedin Konaković i Aljoša Čampara, s time da oni (kao i Netanyahu, u svom kontekstu) smatraju da je za ovakvu percepciju kriv loš PR, a ne stvarnost njihove vlasti.
Isto stanje je i na društvenim mrežama. Pri tome, ponovo ne trebamo ići dalje od jučerašnjeg dana.
Jučer je Igman Konjic greškom prebacio 1,5 miliona KM na nepoznate račune, misleći da komunicira sa partnerima iz Turske. Dio novca je završio u Emiratima i pitanje je hoće li se moći vratiti. Istraga će valjda pokazati o čemu se radi. Ali evo kakav je trenutni dojam.
Jedan od naloga na Fejsbuku, koji je utjecajan u dijelu javnosti naklonjenom Trojki, piše: “Slučaj krađe 1,5 miliona maraka sa računa konjičkog Igmana, kad se uzme koliko banke peglaju obične ljude oko svake transakcije, nevjerovatan”.
U SDP-u svi ozbiljni su”, veli, “upoznati s muljažama Nermina Nikšića, zato je on vrh stranke kreirao od najvećih poslušnika koji su zarad koristi spremni da ga slijedi u pakao.”
Bez Marfija u raljama Murfijevog zakona
Podcrtavam da je sve što sam naveo bilo – jučer. Dakle, u 24 sata. To pokazuje da je Trojka u žrvnju Marfijevog zakona: sve loše što se može desiti, dešava im se.
Ali najveći problem za Trojku od svega drugog, pa i od užasne percepcije, jeste što više nemaju podršku Američke ambasade u BiH, a samim time ni pravosuđa BiH.
Sjetimo se da je bivši američki ambasador Majkl Marfi pružio podršku tužiocima, koji su podigli optužnicu protiv bivšeg premijera Federacije Fadila Novalića. Proglasio ih je čak herojima mjeseca. Zatim je jedan od sudija u apelacionom vijeću, Branko Perić, u izdvojenom mišljenju potvrdio da su sudije djelovale pod pritiskom Američke ambasade.
Osim toga, američka vlada je, za vrijeme ambasadora Marfija, na crnu listu stavila niz zvaničnika tada vladajuće SDA.
Uz to, Američka ambasada se redovno oglašavala, ambasador Marfi je davao intervjue, pisao blogove, koristeći kredibilitet koji Sjedinjene Države imaju u BiH, a sve da sruši SDA. Zatim je vršio pritisak na Željka Komšića i Demokratsku frontu da se pridruže Trojci. Marfi je radio i na zbližavanju HDZ-a i Trrojke. Da ne govorim o tome da su sve vrijeme mediji finansirani od USAID-a pisali u korist Trojke, a nauštrb SDA.
Na kraju, ambasador Marfi je izvršio pritisak na tadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šimta (Christiana Schmidta) da na 24 suspendira Ustav FBiH, kako bi se “zaobišla” volja Kluba Bošnjaka i bošnjačkog potpredsjednika Federacije, prilikom formiranja Vlade.
Bez svega toga, Trojka ni tada ne bi došla na vlast. Vidjet ćemo za 65 dana kakve su im sada šanse, piše Istraga.ba.