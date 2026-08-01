Snimak "Avaza" postao viralan: "Trebamo pokazati navijačima Pize i Siene u Lukavici koliko nam je srce ljubičasto"

Snimak reportera „Dnevnog avaza“, gdje se vidi kako su ih pripadnici MUP-a KS zaustavili i legitimisali, a sve zbog zastave Fiorentine na kojoj se nalazi ljiljan, postao je viralan i predmet brojnih šala na društvenim mrežama.

Tako se na jednoj ratnoj fotografiji napravila montaža, gdje se vidi da se umjesto zastave Republike Srpske postavlja zastava Fiorentine.

Na drugoj fotografiji se vide vojnici koji nose zastavu Fiorentine uz opis operacija „Firenca '95“- Nedovršena pobjeda. Jedan korisnik X-a je napravio šalu da su policajci uslikali fotografiju zastave Fiorentine i pitali Chat GPT da li je to zastava Armije RBiH i dobili duhovit odgovor.

Vijećnik u Novom Sarajevu i Gradu Sarajevu Srđan Srdić predložio je navijačima Fiorentine širom FBiH da se skupe i zajedno s navijačkim rekvizitima i zastava Fiorentine obiđu krug kroz Istočno Sarajevo.