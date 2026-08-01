Prevara od 780.000 eura: Avdić prozvao upravu Igmana

Novinar Avdo Avdić tvrdi da slučaj prevare u kompaniji Igman d.d. Konjic ne pokazuje samo sigurnosne propuste, već i ozbiljnu nesposobnost uprave koja je, prema njegovim riječima, dozvolila da na osnovu lažne e-mail poruke bude uplaćeno 780.000 eura.

- To nije nikakva visoko sofisticirana krađa. Ljudi kada čuju taj izraz misle da je neko hakirao račune. Oni su imali partnera u Turskoj. Pojavio se taj fiktivni partner koji je imao sličnu fiktivnu adresu. Zamislite ljude koji upravljaju Igmanom, oni nasjednu na to da im neko pošalje email sa lažne, svi smo dobijali te emailove gdje vam neko zatraži novac i vi vidite da je to prevara. Sada se pojavio zaboga email nekakav iz Turske i neko se predstavio kao njihov partner, ta kompanija koja je poslovala sa Igmanom i traže od njih da im uplati 780 000 na račun - rekao je Avdić.