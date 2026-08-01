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TROJKIN KADAR NA ČELU

Prevara od 780.000 eura: Avdić prozvao upravu Igmana

Avdo Avdić tvrdi da slučaj prevare u Igmanu otvara pitanje odgovornosti uprave nakon uplate 780.000 eura na osnovu lažnog e-maila

Avdić žestoko o Igmanu: "Nesposobnost je opasnija od korupcije". Anadolija

D. E.

prije 35 minuta

Novinar Avdo Avdić tvrdi da slučaj prevare u kompaniji Igman d.d. Konjic ne pokazuje samo sigurnosne propuste, već i ozbiljnu nesposobnost uprave koja je, prema njegovim riječima, dozvolila da na osnovu lažne e-mail poruke bude uplaćeno 780.000 eura.

- To nije nikakva visoko sofisticirana krađa. Ljudi kada čuju taj izraz misle da je neko hakirao račune. Oni su imali partnera u Turskoj. Pojavio se taj fiktivni partner koji je imao sličnu fiktivnu adresu. Zamislite ljude koji upravljaju Igmanom, oni nasjednu na to da im neko pošalje email sa lažne, svi smo dobijali te emailove gdje vam neko zatraži novac i vi vidite da je to prevara. Sada se pojavio zaboga email nekakav iz Turske i neko se predstavio kao njihov partner, ta kompanija koja je poslovala sa Igmanom i traže od njih da im uplati 780 000 na račun - rekao je Avdić.

Avdić tvrdi da je novac nakon uplate prebačen na više računa u inostranstvu, te da su u akciju njegovog povrata bile uključene domaće i međunarodne policijske institucije.

- Prema dostupnim informacijama, oko 600.000 eura blokirano je u Nizozemskoj, dok je oko 180.000 eura završilo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i njihov povrat ostao je neizvjestan - naveo je.

Posebno je kritikovao kadrovsku politiku vlasti, tvrdeći da su na odgovorne pozicije postavljani ljudi koji, prema njegovom mišljenju, nisu imali dovoljno iskustva za upravljanje ovako važnom kompanijom.

- Korupcija jeste opasna, ali je nesposobnost podjednako opasna, ako ne i opasnija. Kada ljudi koji upravljaju milionskim poslovima ne prepoznaju ovakvu prevaru, posljedice plaćaju država i građani - zaključio je Avdić.

# IGMAN
# AVDO AVDIĆ
# PREVARA
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