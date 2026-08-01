Od strateškog interesa za državu: Građani na autoput čekaju frtalj stoljeća

Sjećate li se kada je euforično najavljena gradnja Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu? Bilo je to prije 25 godina, odnosno četvrt stoljeća. Toliko već traje izgradnja najvećeg i najskupljeg infrastrukturnog projekta u BiH od sticanja nezavisnosti. Tokom ovog perioda mijenjale su se vlade, premijeri, ministri, uprave JP Autoceste FBiH, izvođači radova i političke garniture. Potrošene su milijarde eura te podignuti masivni krediti koje će vraćati i buduće generacije, a zemlja još nema završen autoput od sjevera do juga.

Koridor Vc kroz BiH ukupno je dug oko 340 kilometara, a vrijednost projekta danas se procjenjuje na više od osam milijardi KM. U funkciji je svega 150 kilometara, što predstavlja prosjek gradnje od tek 6 kilometara godišnje. Ni nakon četvrt stoljeća nije završena niti polovina ovog projekta od strateškog interesa. Do sada je utrošeno između 5 i 5,5 milijardi KM, dok će za potpun završetak, prema procjenama, biti potrebno još približno 3,5 milijardi KM.

Novac nije „pao s neba“

Izgradnja se finansira kreditima Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), grantovima Evropske unije te domaćim sredstvima. To su sredstva koja će vraćati svi građani. Zbog toga javnost s pravom pita gdje je završio novac, koliko su kašnjenja poskupjela projekt i ko će za to odgovarati. Dodatni problem predstavlja podijeljeni sistem: u FBiH investitor je JP Autoceste FBiH, a u RS-u JP Autoputevi RS, što rezultira dvjema administracijama, upravama i dinamikama rada.

Trošenje javnog novca

Sporost se godinama pravda istim izgovorima: problemima s eksproprijacijom, žalbenim postupcima na tenderima, izmjenama projekata, aneksima ugovora, rastom cijena, novim procedurama i obećanjima. Dok se političari hvale navodnim uspjesima, građani i dalje čekaju vožnju od Svilaja do Bijače bez silaska na magistralne ceste. Koridor Vc je postao ogledalo načina na koji vlasti upravljaju milijardama KM javnog novca.

Evropski istražitelji u Autocestama FBiH

Zabrinutost javnosti pojačale su i aktivnosti evropskih institucija. Predstavnici Evropskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF) boravili su u prostorijama JP Autoceste FBiH te izuzeli dokumentaciju o projektima finansiranim međunarodnim sredstvima i javnim nabavkama od 2018. do 2022. godine. Iz Autocesta FBiH navode da sarađuju s evropskim organima te da nisu zaprimili akt koji povezuje OLAF-ove aktivnosti s istragom Evropskog javnog tužilaštva (EPPO).

Pomjerani rokovi izgradnje

Nakon usvajanja trase (2001–2003) i početka priprema 2006. godine, prvobitni rok za završetak bio je period od 2016. do 2018. godine. Rokovi su potom pomjerani na 2020., 2022., pa na 2028. godinu (najavljeno 2023.). Već 2024. godine novi službeni rok postala je 2030. godina, uz obrazloženje da su tunel Prenj, dionice oko Mostara i složeni geološki uslovi najveći izazovi.