Prije puta provjerite dokumente: Kada djetetu treba saglasnost roditelja za prelazak granice

Tokom sezone godišnjih odmora brojna pitanja roditelja odnose se na putovanje maloljetne djece preko granice. Mnogi nisu sigurni kada je potrebna saglasnost oba roditelja, može li dijete putovati samo i koja dokumentacija mora biti pripremljena.

Pravila zavise od više faktora, uzrasta djeteta, osobe koja ga prati, države odredišta, ali i načina prijevoza. Dokument dovoljan za izlazak iz Bosne i Hercegovine ne mora uvijek biti dovoljan za ulazak u drugu zemlju ili putovanje avionom.

Vlastita putna isprava je obavezna

Maloljetno dijete za prelazak granice mora imati važeću putnu ispravu i ne može putovati na osnovu dokumenta roditelja. U zavisnosti od zemlje u koju putuje, može biti potrebna lična karta ili pasoš.

Roditeljima se savjetuje da prije puta provjere rok važenja dokumenata, jer pojedine države zahtijevaju da pasoš važi određeni period nakon završetka putovanja.

Kada je potrebna saglasnost roditelja

Ako dijete mlađe od 14 godina putuje s jednim roditeljem, zakonskim zastupnikom ili starateljem, prema pravilima za izlazak iz BiH nije potrebna ovjerena saglasnost drugog roditelja.

Ipak, druge države, aviokompanije ili prijevoznici mogu imati dodatne zahtjeve. Posebno se preporučuje ponijeti dokaz o srodstvu kada dijete i roditelj nemaju isto prezime, kako bi se izbjegle dodatne provjere.

Obavezna ovjerena saglasnost potrebna je kada dijete mlađe od 14 godina putuje s osobom koja nije roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj. Tada je potrebna saglasnost oba roditelja koji zajednički ostvaruju roditeljsko pravo.

To se odnosi na putovanja s bakom i djedom, drugim članovima porodice, prijateljima ili drugim odraslim osobama.

Pravila nisu ista u svim državama

Dijete starije od 14 godina može samostalno preći granicu BiH ako ima važeću putnu ispravu i ne postoji zakonska zabrana. Međutim, država u koju putuje ili prijevoznik mogu imati strožija pravila za maloljetnike.

Zbog toga je prije putovanja potrebno provjeriti uslove države odredišta, tranzitnih zemalja, kao i pravila aviokompanije ili drugog prijevoznika.

U slučaju organiziranih putovanja, poput školskih ekskurzija ili sportskih takmičenja, organizatori trebaju imati odgovarajuću dokumentaciju, podatke o pratiocima i kontakte roditelja.

Ako dijete nema potrebne dokumente, granični policajci mogu obaviti dodatne provjere, kontaktirati roditelje i druge nadležne institucije te utvrditi okolnosti putovanja.

Roditeljima se zato savjetuje da prije polaska provjere sve potrebne papire, pripreme eventualnu saglasnost i dodatne dokaze o srodstvu kako bi izbjegli probleme na granici.