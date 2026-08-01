Rezultat odlazeće vlasti: Mandat koji su pojele svađe i blokade

Kada su u decembru 2022. godine tadašnja Osmorka, a današnja Trojka, zajedno sa SNSD-om i HDZ-om BiH potpisali Sporazum o formiranju vlasti, građanima su obećali novu političku eru. Govorili su, u euforičnom zanosu, o evropskim reformama, funkcionalnim institucijama, borbi protiv korupcije, ekonomskom razvoju i kraju višegodišnjih blokada.

Šampanjac i osmijeh

Osmorku su činili SDP, Narod i pravda, Naša stranka, Stranka za BiH, BH Inicijativa Fuad Kasumović, PDA, NES i stranka Za nove generacije. Ubrzo Osmorka se raspala i ostala je Trojka - SDP, Narod i pravda i Naša stranka.

Uz šampanjac i osmijehe su tvrdili da BiH konačno dobija vlast koja će raditi drugačije, nego njihovi prethodnici i obećavali svjetliju i bolju budućnost. A šta su ispunili?

Rezultat 0:0

Prvih mjeseci mandata vladala je euforija rekordno brzo formiranog Vijeća ministara BiH, uzvikivali su gotovo pjevajući. Trojka se hvalila da imamo i najbrže usvojen budžet institucija BiH, da evropski zakoni prolaze bez zastoja, da nikada nismo bili bliže EU.

Tada Milorad Dodik nije bio problem, a iz Trojke su stizale poruke da je moguće dogovarati evropske reforme i sa SNSD-om kao garantom političke stabilnosti. Hvalili su ga kao novog, “evropskog Dodika” i svi, osim Zukana Heleza su mu prešutjeli i psovanje genocida. Danas Dodika nazivaju najvećom prijetnjom za BiH.

Plešu u taktu

Od prvog dana bilo je jasno da su Nermin Nikšić, Elmedin Konaković i Edin Forto plesali uz ritam koji su određivali Milorad Dodik i Dragan Čović. Oni su postavljali uslove i određivali prioritete. Oni su birali trenutak kada će se nešto usvojiti ili blokirati.

Gotovo svaki njihov zahtjev je Trojka predstavljala kao nužni kompromis neophodan zbog evropskog puta, zbog svih nas. Svaki novi ustupak objašnjavan je “višim interesom države”. A jedini cilj su bile njihove fotelje.

Pusta obećanja

Konaković je uvjeravao javnost da su Dodik i SNSD “bagerom izbačeni iz vlasti”. A Dodik nije nestao s političke scene ni izgubio politički utjecaj. Ostao je ključni politički faktor ne samo u entitetu RS, nego i u BiH. Nije dovoljno pitati šta je Trojka sve naobećavala. Pravo pitanje je, šta je ispunila? Gdje je reforma pravosuđa? Gdje su odlučna borba protiv korupcije i EU fondovi? Gdje su depolitizirane institucije? Gdje su investicije koje će mijenjati život građana? Gdje je bolji standard? Gdje je politička stabilnost koju su predstavljali kao najveću vrijednost koalicije sa SNSD-om i HDZ-om?