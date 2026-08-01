Dodikovi unutrašnji neprijatelji: Je li Elek novi Dodik?

Sukob između Milorada Dodika i Nedeljka Eleka, jednog od njegovih bliskih političkih saradnika i ključnih operativaca Sarajevsko-romanijske regije, mogao bi prerasti u jedan od najvećih unutarstranačkih obračuna u Republici Srpskoj i Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Elekov utjecaj u SNSD-u je vidljiv kroz direktna imenovanja na strateške javne i privredne pozicije, predsjednika Nadzornog odbora OC Jahorina, direktora preduzeća Sarajevo-gas Istočno Sarajevo, te počasnog konzula Bjelorusije u BiH, što je moguće samo s političkim blagoslovom vrha RS-a.

Da je odnos snaga neizvjestan, evidentno je iz činjenice da Elek nije smijenjen sa svih funkcija ni dvije sedmice nakon što je to pompezno najavio Milorad Dodik. Politički analitičar Mladen Bubonjić u analizi za „Avaz“ ističe da je ovaj sukob tek počeo, te da je riječ o neobičnoj i rijetko viđenoj situaciji.

Čvrsta pozicija

- Prije svega, neko se na bilo koji način nekažnjeno suprotstavio Miloradu Dodiku. Iako formalno više nije dio institucija i sistema, Dodik suštinski i dalje ima najveću moć i o svemu se najviše pita – kaže Bubonjić.

Podsjeća da su ranije političke karijere mnogih funkcionera završavale nakon mnogo manjih neslaganja s vrhom stranke. Elek, s druge strane, nije smijenjen.

- Ovdje je situacija drugačija jer se radi o mnogo ozbiljnijem sukobu, barem prema onome što se može vidjeti iz javnosti – ističe on. Pitanje koje se sada nameće jeste zašto Elek ne odustaje i zašto, uprkos pritiscima, nastavlja da se suprotstavlja.

Otvoreno je i pitanje da li je ambiciozni Elek namirisao slabljenje Dodikovog utjecaja, pa pretenduje na najviše pozicije u RS-u bez Dodikovog blagoslova?