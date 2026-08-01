Dodikovi unutrašnji neprijatelji: Je li Elek novi Dodik?

Sukob između Milorada Dodika i Nedeljka Eleka, jednog od njegovih bliskih političkih saradnika i ključnih operativaca Sarajevsko-romanijske regije, mogao bi prerasti u jedan od najvećih unutarstranačkih obračuna u Republici Srpskoj i Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).
Elekov utjecaj u SNSD-u je vidljiv kroz direktna imenovanja na strateške javne i privredne pozicije, predsjednika Nadzornog odbora OC Jahorina, direktora preduzeća Sarajevo-gas Istočno Sarajevo, te počasnog konzula Bjelorusije u BiH, što je moguće samo s političkim blagoslovom vrha RS-a.
Da je odnos snaga neizvjestan, evidentno je iz činjenice da Elek nije smijenjen sa svih funkcija ni dvije sedmice nakon što je to pompezno najavio Milorad Dodik. Politički analitičar Mladen Bubonjić u analizi za „Avaz“ ističe da je ovaj sukob tek počeo, te da je riječ o neobičnoj i rijetko viđenoj situaciji.
Čvrsta pozicija
- Prije svega, neko se na bilo koji način nekažnjeno suprotstavio Miloradu Dodiku. Iako formalno više nije dio institucija i sistema, Dodik suštinski i dalje ima najveću moć i o svemu se najviše pita – kaže Bubonjić.
Podsjeća da su ranije političke karijere mnogih funkcionera završavale nakon mnogo manjih neslaganja s vrhom stranke. Elek, s druge strane, nije smijenjen.
- Ovdje je situacija drugačija jer se radi o mnogo ozbiljnijem sukobu, barem prema onome što se može vidjeti iz javnosti – ističe on. Pitanje koje se sada nameće jeste zašto Elek ne odustaje i zašto, uprkos pritiscima, nastavlja da se suprotstavlja.
Otvoreno je i pitanje da li je ambiciozni Elek namirisao slabljenje Dodikovog utjecaja, pa pretenduje na najviše pozicije u RS-u bez Dodikovog blagoslova?
Napad iznutra
- Jedna od mogućnosti je da Elek zna mnogo, ne samo o Miloradu Dodiku nego i o cijeloj strukturi koja je godinama građena. Zbog toga možda ne želi tako lako da ode ili prihvati odluke koje mu se nameću – kaže Bubonjić.
On dodaje da cijelu situaciju dodatno komplikuju navodi o mogućem utjecaju drugih centara moći, jer se mnogo puta spominje i utjecaj određenih struktura iz Beograda.
- Koliki je taj utjecaj i na koga se tačno odnosi, teško je procijeniti, ali jasno je da ova priča ima mnogo više slojeva nego što se vidi na prvi pogled. Iz sadašnje perspektive Elek jeste u nemilosti. Ali ostaje pitanje kolika je njegova realna moć. Jedno je moć koju je izgradio sam, drugo ona koju je dobio kroz SNSD i blizinu Dodiku, a treće eventualni utjecaji koje ima kroz druge veze i centre moći. Tek ćemo vidjeti da li je ta kombinacija dovoljno jaka da promijeni odnos snaga – objašnjava.
Moć obojnice je na velikom testu
Prema njegovoj procjeni, aktuelni sukob neće se završiti preko noći i sigurno predstoji još neki vid obračuna, odnosno nastavak. Možda neće biti direktan i svima vidljiv, smatra Bubonjić, ali će se sigurno odvijati kroz političke poteze, pritiske i odluke iza kulisa.
- Ako se prisjetimo ranijih medijskih napisa i spekulacija o dešavanjima na Jahorini i u istočnom dijelu Republike Srpske, jasno je da postoji veliki broj interesa koji se prepliću. Kada svi znaju mnogo toga jedni o drugima, pad jednog čovjeka može pokrenuti lančanu reakciju – kaže Bubonjić.
Dodaje da ovo može biti pokušaj discipliniranja Eleka i slanje poruke drugima, predstava za javnost, unutarstranački obračun ili preslagivanje odnosa i interesa unutar sistema. Moguće je da je sve zajedno. Ali teško da će se ova situacija brzo smiriti – zaključuje Mladen Bubonjić.