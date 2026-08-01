Upravni odbor MC Srebrenica: "Nećemo odustati od čuvanja istine o genocidu i dostojanstva žrtava"

Povodom saslušanja bivših i sadašnjih 26 uposlenika Memorijalnog centra Potočari koje provodi Policijska uprava Zvornik i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine izražava punu i nedvosmislenu podršku svim saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine koji su u proteklih šest godina bili angažovani na realizaciji programskih, istraživačkih, obrazovnih, memorijalnih i drugih aktivnosti ove institucije.

Odgovornost i integritet

- Upravni odbor svojim autoritetom, odgovornošću i integritetom staje u zaštitu svih osoba koje su zakonito i profesionalno sarađivale s Memorijalnim centrom Srebrenica–Potočari Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, navodi se u saopćenju.

Riječ je o angažovanim licima čiji su izbor i angažman provedeni u skladu s važećim propisima, internim aktima, odobrenim programima i propisanim administrativnim procedurama. Njihov rad bio je usmjeren na ostvarivanje zakonom utvrđene misije Memorijalnog centra, očuvanje sjećanja na žrtve genocida, dokumentovanje činjenica, obrazovanje, istraživanje i zaštitu dostojanstva preživjelih i porodica žrtava.

Zbog toga se Upravni odbor oštro protivi svakom pokušaju kriminalizacije njihovog angažmana, kao i svakom obliku političkog, policijskog, pravosudnog ili drugog institucionalnog pritiska na saradnike, zaposlenike, rukovodstvo i samu instituciju.

U saopćenju Upravnog odbora ističe se da zabrinjava činjenica da su pozivi na saslušanje sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra uslijedili neposredno nakon predstavljanja godišnjeg Izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici, koji je javnosti predstavljen ove sedmice.

Obim i način postupanja

- Imajući u vidu vrijeme, obim i način postupanja Policijske uprave Zvornik i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, postoje ozbiljni razlozi za zabrinutost da su posljednje aktivnosti policijskih i pravosudnih organa neposredna reakcija na objavljivanje Izvještaja, u kojem su evidentirani i imenovani pojedinci i institucije koji su u prethodnih godinu dana negirali genocid u Srebrenici, veličali osuđene ratne zločince ili učestvovali u drugim oblicima historijskog revizionizma.

- Upravni odbor smatra da bi svako korištenje policijskih i pravosudnih mehanizama kao odgovora na dokumentovanje i javno imenovanje negatora genocida predstavljalo nedopustiv oblik pritiska na slobodu istraživanja, slobodu izražavanja, zaštitu ljudskih prava i zakonit rad Memorijalnog centra - navodi se u saopćenju.

- Upravni odbor daje punu podršku direktoru Memorijalnog centra Emiru Suljagiću u iznalaženju i pokretanju svih raspoloživih pravnih mehanizama radi zaštite sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika koji budu izloženi pritisku, zastrašivanju, neosnovanom ispitivanju, narušavanju ugleda ili bilo kojem drugom obliku nezakonitog postupanja - navodi se.

Nadležne institucije

Od direktora Memorijalnog centra očekuju da, u saradnji s pravnim zastupnicima i nadležnim institucijama, poduzme sve potrebne mjere radi zaštite prava, sigurnosti, privatnosti i profesionalnog integriteta svake osobe koja je bila angažovana u radu Memorijalnog centra.

Memorijalni centar Srebrenica–Potočari Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine neće odustati od svoje zakonske i moralne obaveze da čuva istinu o genocidu, štiti dostojanstvo žrtava i suprotstavlja se njegovom negiranju.

Upravni odbor ostat će jedinstven u zaštiti institucije, njenog rukovodstva, zaposlenika i svih saradnika koji su svoj rad, znanje i integritet stavili u službu njene misije, navodi se u saopštenju.