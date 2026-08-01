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POTPREDSJEDNIK FBIH

Igor Stojanović reagovao nakon slučaja sa zastavom Fiorentine: Trebaju zabraniti prenose Serije A i prodaju cvijeta

Komentarisao je slučaj ekipe "Avaza" koja je zaustavljena u Istočnom Sarajevu zbog zastave italijanskog kluba

Igor Stojanović. Facebook

Amila Bajraktarević
Piše: Amila Bajraktarević

prije 1 sat 38 minuta

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović (SDP BiH) oglasio se nakon što je ekipa "Avaza" zaustavljena u Istočnom Sarajevu zbog zastave italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina koja je sadržavala motiv ljiljana.

Stojanović je na društvenim mrežama komentarisao ovaj slučaj navodeći da se radi o, kako je napisao, "ideološkoj panici i primitivizmu".

- Policija u RS-u zaustavila auto sa zastavom Fudbalskog Kluba Fiorentina i naredila da se skine zbog ljiljana...

Sljedeći koraci: zabrana prenosa Serije A, zabraniti razgovore o Francuskoj kraljevskoj historiji i hitna inspekcija po cvjećarama. Nemoj da bi neko ljiljan prodavao, inače ide kazna 1000 KM - naveo je Stojanović.

Dodao je da se, prema njegovom mišljenju, zbog nerazumijevanja simbola dolazi do apsurdnih situacija koje podsjećaju na, kako je napisao, "Top listu nadrealista na cesti".

- Kad ideološka panika i primitivizam pobijede opšte obrazovanje, dobijemo Top Listu Nadrealista na cesti - zaključio je.

# POTPREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
# FIORENTINA
# IGOR STOJANOVIĆ
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