Igor Stojanović reagovao nakon slučaja sa zastavom Fiorentine: Trebaju zabraniti prenose Serije A i prodaju cvijeta

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović (SDP BiH) oglasio se nakon što je ekipa "Avaza" zaustavljena u Istočnom Sarajevu zbog zastave italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina koja je sadržavala motiv ljiljana.

Stojanović je na društvenim mrežama komentarisao ovaj slučaj navodeći da se radi o, kako je napisao, "ideološkoj panici i primitivizmu".

- Policija u RS-u zaustavila auto sa zastavom Fudbalskog Kluba Fiorentina i naredila da se skine zbog ljiljana...

Sljedeći koraci: zabrana prenosa Serije A, zabraniti razgovore o Francuskoj kraljevskoj historiji i hitna inspekcija po cvjećarama. Nemoj da bi neko ljiljan prodavao, inače ide kazna 1000 KM - naveo je Stojanović.