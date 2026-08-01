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U 53. GODINI ŽIVOTA

Preminuo Muharem Alešević: Ratni heroj i dobitnik priznanja "Zlatni ljiljan"

Krajina se oprostila od pripadnika 506. oslobodilačke brigade Petog korpusa Armije RBiH koji je dao doprinos u odbrani države

Muharem Alešević. Krajiški portal

B. A.

prije 1 sat 23 minute

Bosna i Hercegovina ostala je bez još jednog ratnog heroja. U Krajini je odjeknula vijest o iznenadnoj smrti Muharema Aleševića, dobitnika najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" i pripadnika 506. oslobodilačke brigade Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Alešević, poznat kao Hare, rođen je 25. septembra 1973. godine u Zborištu. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata bio je pripadnik 506. oslobodilačke brigade, a za hrabrost i iskazanu požrtvovanost u borbama za odbranu Bosne i Hercegovine 1995. godine odlikovan je priznanjem "Zlatni ljiljan".

Smrtovnica Muharema Aleševića. Screenshot

Vijest o njegovom odlasku posebno je pogodila porodicu, prijatelje, saborce i sve koji su ga poznavali.

Alešević će ostati upamćen kao hrabar borac, odan saborac i čovjek koji je dao značajan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak za porodicu, ali i za cijelu zajednicu koja će čuvati sjećanje na njegovu ulogu tokom najtežih godina.

# SMRT
# ZLATNI LJILJAN
# MUHAREM ALEŠEVIĆ
# RATNI HEROJ
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