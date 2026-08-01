Preminuo Muharem Alešević: Ratni heroj i dobitnik priznanja "Zlatni ljiljan"

Bosna i Hercegovina ostala je bez još jednog ratnog heroja. U Krajini je odjeknula vijest o iznenadnoj smrti Muharema Aleševića, dobitnika najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" i pripadnika 506. oslobodilačke brigade Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Alešević, poznat kao Hare, rođen je 25. septembra 1973. godine u Zborištu. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata bio je pripadnik 506. oslobodilačke brigade, a za hrabrost i iskazanu požrtvovanost u borbama za odbranu Bosne i Hercegovine 1995. godine odlikovan je priznanjem "Zlatni ljiljan".