Škaljić za "Avaz" objasnila: Evo kako možete ostati bez validne ulaznice za koncert zbog trenutka nepažnje

Dino Merlin sinoć je održao spektakularan koncert u Sarajevu, prvi od tri zakazana. Međutim, dio publike nije uspio ući na stadion Koševo što je izazvalo ogorčenje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da i sama publika često pravi kardinalnu grešku objavljivanjem fotografija ulaznica na društvenim mrežama zbog čega ostaju bez validne i važeće karte.

- Objavljivanjem ulaznice s vidljivim QR kodom, što su mnogi radili na društvenim mrežama, zapravo se javno izlaže njen jedinstveni identifikator, koji druga osoba može kopirati i iskoristiti prije stvarnog vlasnika. Sistem tada registruje prvi uspješan ulazak, dok se originalna ulaznica pri kasnijem skeniranju označava kao već iskorištena. I ranije, a posebno sada uz AI, ako imate QR kod, potrebno vam je nekoliko trenutaka da autentično replicirate digitalnu ulaznicu. Ili, napravite se "ludi" pa je i isprintate - objasnila je Elma Škaljić, AI konsultantica.

Podsjećamo, organizatori su u saopćenju objasnili da je došlo do nepredviđenih okolnosti, te poručili da će ulaznice važiti za koncert u nedjelju.