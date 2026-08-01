Video / Kolaps na prilazu Sarajevu: Autobus se pokvario u blizini Kobilje Glave

Na prilazu Sarajevu danas su zabilježene duže kolone vozila na relaciji između Vogošće i glavnog grada, što je dodatno usporilo saobraćaj na ovoj dionici.

Kako javlja naš reporter s terena, u blizini Kobilje Glave došlo je do zastoja nakon što je autobus ostao zaustavljen na kolovozu. Prema nezvaničnim informacijama, moguće je da je došlo do kvara, odnosno pregrijavanja vozila, ali tačan razlog zastoja zasad nije potvrđen.

Na mjestu događaja nalazi se policijsko vozilo, što se vidi i na snimcima, dok iz nadležnih institucija za sada nema zvaničnih informacija o ovom slučaju.

Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje zbog pojačanog intenziteta saobraćaja na prilazima Sarajevu.

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