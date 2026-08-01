Divanhana otvorila finalnu rundu Red Bull Cliff Divinga u Mostaru, show s jetpackom zabavio publiku

Finalna runda jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru otvorena je nastupom bh. sastava Divanhana, a za publiku je pripremljeno i jedno iznenađenje.

Na otvaranju finalne, odnosno odlučujuće runde skokova sa Starog mosta, Divanhana je u sjajnom ambijentu i pred brojnom publikom izvela numeru "Bajami".

Riječ je o popularnom bh. bendu poznatom po izvođenju tradicionalne muzike balkanskih zemalja u novim, prepoznatljivim aranžmanima, koji su nastali uz uticaj jazz, pop i klasične muzike. Poseban fokus stavljaju na njegovanje i prezentovanje sevdaha, urbane tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine, a pored vrlo posvećenog i istraživačkog pristupa tradiciji, svoj stvaralački opus obogaćuju i autorskom muzikom za koju inspiraciju crpe upravo iz tradicionalne pjesme.