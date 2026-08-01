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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Počeo ulazak publike na Koševo: Sve spremno za drugu noć spektakla Dine Merlina

Hiljade posjetilaca pristižu na Olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase, gdje se večeras održava drugi spektakularni koncert bh. muzičke zvijezde

Počeo ulazak publike na stadion Koševo - Avaz
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A. Bešić - M. Vojvodić

prije 31 minutu

Na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu počeo je ulazak publike na drugu koncertnu večer Dine Merlina, koja je i večeras privukla hiljade obožavalaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore.

Posjetioci u kolonama pristižu pred stadion, gdje redarske službe usmjeravaju publiku prema ulazima kako bi ulazak protekao što brže i sigurnije. Očekuje se da će tribine i teren, kao i prethodne večeri, biti ispunjeni do posljednjeg mjesta.

Brojni fanovi stigli su nekoliko sati prije početka koncerta kako bi na vrijeme zauzeli svoje pozicije i bili dio još jedne muzičke večeri koja će obilježiti ljeto u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Organizatori su ranije apelovali na posjetioce da na stadion dođu ranije zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i sigurnosnih kontrola na ulazima. Druga noć koncerta očekuje se u atmosferi velikog spektakla, uz bogatu produkciju i najveće hitove jednog od najpoznatijih regionalnih izvođača.

# KOŠEVO
# ULAZAK
# KONCERT
# DINO MERLIN
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