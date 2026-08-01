Počeo ulazak publike na Koševo: Sve spremno za drugu noć spektakla Dine Merlina

Na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu počeo je ulazak publike na drugu koncertnu večer Dine Merlina, koja je i večeras privukla hiljade obožavalaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore.
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Hiljade posjetilaca pristižu na Olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase, gdje se večeras održava drugi spektakularni koncert bh. muzičke zvijezde
Na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu počeo je ulazak publike na drugu koncertnu večer Dine Merlina, koja je i večeras privukla hiljade obožavalaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore.
Posjetioci u kolonama pristižu pred stadion, gdje redarske službe usmjeravaju publiku prema ulazima kako bi ulazak protekao što brže i sigurnije. Očekuje se da će tribine i teren, kao i prethodne večeri, biti ispunjeni do posljednjeg mjesta.
Brojni fanovi stigli su nekoliko sati prije početka koncerta kako bi na vrijeme zauzeli svoje pozicije i bili dio još jedne muzičke večeri koja će obilježiti ljeto u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Organizatori su ranije apelovali na posjetioce da na stadion dođu ranije zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i sigurnosnih kontrola na ulazima. Druga noć koncerta očekuje se u atmosferi velikog spektakla, uz bogatu produkciju i najveće hitove jednog od najpoznatijih regionalnih izvođača.
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