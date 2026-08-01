Sin Halida Bešlića reagovao nakon emotivne posvete Dine Merlina na Koševu

Prvi od tri rasprodana koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo obilježili su brojni emotivni trenuci, a jedan od najupečatljivijih bio je posvećen legendarnom pjevaču Halidu Bešliću.

Tokom koncerta, dronovi su na nebu iznad stadiona formirali lik Halida Bešlića, što je izazvalo oduševljenje publike i brojne emocije među prisutnima.

Nakon ovog gesta oglasio se i Halidov sin Dino Bešlić, koji je na društvenim mrežama uputio kratku poruku zahvale Dini Merlinu.

- Hvala mom Dini - napisao je Dino Bešlić uz objavu u kojoj je označio bh. muzičku zvijezdu.