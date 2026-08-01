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DINO BEŠLIĆ

Sin Halida Bešlića reagovao nakon emotivne posvete Dine Merlina na Koševu

Dino Bešlić zahvalio se bh. muzičkoj zvijezdi nakon što su dronovi tokom koncerta na nebu iscrtali lik njegovog oca

Dino Bešlić. Facebook

B. A.

prije 14 minuta

Prvi od tri rasprodana koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo obilježili su brojni emotivni trenuci, a jedan od najupečatljivijih bio je posvećen legendarnom pjevaču Halidu Bešliću.

Tokom koncerta, dronovi su na nebu iznad stadiona formirali lik Halida Bešlića, što je izazvalo oduševljenje publike i brojne emocije među prisutnima.

Nakon ovog gesta oglasio se i Halidov sin Dino Bešlić, koji je na društvenim mrežama uputio kratku poruku zahvale Dini Merlinu.

- Hvala mom Dini - napisao je Dino Bešlić uz objavu u kojoj je označio bh. muzičku zvijezdu.

Dino Bešlić uputio kratku poruku zahvale Dini Merlinu. Instagram

Emotivna posveta ubrzo je postala jedna od tema o kojoj se najviše govori nakon prve koncertne večeri na Koševu.

# HALID BEŠLIĆ
# ZAHVALNICA
# DINO BEŠLIĆ
# KONCERT
# DINO MERLIN
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