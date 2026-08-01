Nešiću zastava Fiorentine provokacija: A da mi odemo u FBiH sa zastavom Crvene zvezde?

Eksperiment ekipe "Avaza" izazvao je brojne reakcije u javnosti, a među prvima se oglasio bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Za razliku od brojnih komentatora koji su problematizirali postupanje policije Republike Srpske prema zastavi italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina, Nešić je fokus prebacio na motive novinarske ekipe, ocijenivši da je riječ o namjernoj provokaciji.

U objavi na društvenim mrežama Nešić je stao u odbranu policije Republike Srpske, navodeći da je riječ o "časnoj i hrabroj policiji", te poručio kako ne vidi ništa sporno u njihovom postupanju.

- Zašto izazivate i provocirate nekom zastavom Fiorentine? Zašto se rugate našoj časnoj i hrabroj policiji? Kako biste vi nas dočekali sa zastavom Crvene zvezde u Sarajevu? Da li biste nam priredili prijatan i srdačan doček ili bismo i mi prošli kao mnogi naši koji su na majicama imali bilo kakav grb Zvezde, Republike Srpske ili Srbije? Mi želimo mir, ali ne damo da nam rušite ponos. Znamo ko smo, znamo gdje smo – svoji na svome. Republika Srpska je naša majka - napisao je Nešić.