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SANA RETRO FESTIVAL

Podvig iz BiH: U "Golf 2" uspjeli smjestiti 20 osoba, čekaju potvrdu Guinnessa

Neobičan izazov izveden je u Sanskom Mostu, a organizatori se nadaju upisu u Guinnessovu knjigu rekorda

U "Golf 2" uspjeli smjestiti 20 osoba. Društvene mreže

B. A.

prije 1 sat 16 minuta

Sanski Most bio je domaćin nesvakidašnjeg događaja u kojem je uspješno izveden pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda po broju ljudi koji mogu stati u automobil "Golf 2".

Tokom izazova čak 20 osoba uspjelo je ući u legendarni automobil, čime je ispunjen cilj organizatora. Sada se čeka zvanična potvrda organizacije Guinness World Records kako bi rezultat bio i službeno priznat.

Neobični podvig organizovao je Oldtimer klub 1912 Sanski Most u okviru manifestacije Sana Retro Festival, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje oldtimera i automobilizma.

# GOLF 2
# SANSKI MOST
# SANA RETRO FESTIVAL
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