Podvig iz BiH: U "Golf 2" uspjeli smjestiti 20 osoba, čekaju potvrdu Guinnessa

Sanski Most bio je domaćin nesvakidašnjeg događaja u kojem je uspješno izveden pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda po broju ljudi koji mogu stati u automobil "Golf 2".

Tokom izazova čak 20 osoba uspjelo je ući u legendarni automobil, čime je ispunjen cilj organizatora. Sada se čeka zvanična potvrda organizacije Guinness World Records kako bi rezultat bio i službeno priznat.

Neobični podvig organizovao je Oldtimer klub 1912 Sanski Most u okviru manifestacije Sana Retro Festival, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje oldtimera i automobilizma.