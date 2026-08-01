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Muhamed-ef. Velić pohvalio Dinu Merlina: Okupio je stari maher i 'čarobnjak' s Alifakovca svu regionalnu raju

Imam Muhamed Velić pohvalio Dinu Merlina

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B. S.

prije 36 minuta

Nakon spektakularnog koncerta Dine Merlina u Sarajevu, koji je okupio desetine hiljada ljudi, na društvenim mrežama razvila se zanimljiva rasprava o tome da li su ovakvi koncerti u skladu s islamskim učenjem.

Povod je bila objava sarajevskog imama Muhameda Velića, koji je pohvalio Merlina i njegov uspjeh.

- Ova tri dana su prava sarajevska Merlinijada. Okupio je stari maher i 'čarobnjak' s Alifakovca svu regionalnu raju da dođu u naš šeher... A velik je i zbog toga što ima svoga Dinu Merlina - napisao je Velić, prisjetivši se i kako je pjevača nedavno vidio na jednoj dženazi, gdje je, kako kaže, cijelo vrijeme učestvovao u ukopu.

Objava je izazvala brojne reakcije, od kojih je većina bila pozitivna.

# MUHAMED VELIĆ
# DINO MERLIN
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