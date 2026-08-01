Potresan prizor u Haagu: Svaki par cipela predstavlja jedno ubijeno dijete

Hiljade cipela postavljene su na plaži Scheveningen u Haagu tokom javne komemoracije održane u znak sjećanja na djecu ubijenu u Gazi. Instalacija, smještena u blizini poznatog hotela Kurhaus, dio je niza mirnih protesta kojima organizatori nastoje skrenuti pažnju javnosti na humanitarne posljedice rata.

Jedan par cipela – jedan mladi život izgubljen u sukobu

Učesnici komemoracije okupljali su se tokom cijelog dana kako bi odali počast žrtvama i izrazili solidarnost s civilnim stanovništvom Gaze. Svaki par cipela na pijesku simbolizira jedan mladi život izgubljen u sukobu, a prizor stotina, odnosno hiljada pari cipela poredanih uz obalu ostavio je snažan utisak na prolaznike i posjetioce plaže.

Ovakav oblik protesta posljednjih godina postao je prepoznatljiv način izražavanja nezadovoljstva širom Nizozemske. Slične instalacije s dječijim cipelama organizirane su i u drugim gradovima – od Rotterdama, preko Utrechta i Almerea, do Den Boscha – u organizaciji udruženja koja redovno prate i ažuriraju broj poginule djece, dodajući nove parove cipela kako bi ukazala na razmjere stradanja.

Ljudski životi nisu samo broj

Organizatori komemoracije na plaži Scheveningen istakli su da je cilj akcije podsjetiti javnost da se iza statistike o žrtvama rata kriju stvarni ljudski životi te pozvati na okončanje sukoba i zaštitu civila, posebno djece.

Demonstracije su protekle mirno, uz prisustvo brojnih građana koji su se zaustavljali kako bi razgledali instalaciju, razgovarali s volonterima i saznali više o humanitarnoj situaciji u Gazi.