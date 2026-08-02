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APSOLUTNI HIT

Vijećnik Arslan Dučić pohvalio novinare Avaza: "Zastava Fiorentine pokazala svu apsurdnost situacije"

Svaka čast na kreativnosti! - zaključio je Dučić

Dučić: Pohvalio kreativnost novinara Avaza. Screenshot

D. H.

prije 13 minuta

Novinari Evelin Trako i Nermin Demirović izazvali su veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što su proveli nesvakidašnji društveni eksperiment. Na haubu automobila postavili su zastavu italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina, čiji je zaštitni znak prepoznatljivi ljiljan, te se uputili kroz Republiku Srpsku.

Njihova namjera nije bila promovirati italijanski klub, već ukazati na apsurd situacija u kojima se simbol ljiljana često automatski poistovjećuje s ratnim obilježjima Armije BiH, bez obzira na njegovo stvarno porijeklo i značenje.

Eksperiment je uslijedio nakon brojnih polemika u javnosti o postupanju prema osobama koje na vozilima ili odjeći imaju motive ljiljana, zbog čega su Trako i Demirović odlučili provjeriti kako će biti doživljena zastava jednog od najpoznatijih italijanskih fudbalskih klubova.

Fotografije i snimci njihove vožnje brzo su se proširili društvenim mrežama, gdje su izazvali brojne komentare.

Mnogi korisnici smatraju da su na kreativan način pokazali svu apsurdnost situacija s kojima se pojedini vozači i građani susreću na putovanjima kroz Republiku Srpsku.

Među njima je i vijećnik u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Arslan Dučić koji je poručio:

- Novinar Trako sa zastavom italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina na haubi pokazao je svu apsurdnost situacija s kojima se susreću vozači i građani na našim putešestvijima kroz manji bh. entitet! Svaka čast na kreativnosti! - zaključio je Dučić.

# EVELIN TRAKO
# LJILJANI
# ARSLAN DUČIĆ
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