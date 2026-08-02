Vijećnik Arslan Dučić pohvalio novinare Avaza: "Zastava Fiorentine pokazala svu apsurdnost situacije"

Novinari Evelin Trako i Nermin Demirović izazvali su veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što su proveli nesvakidašnji društveni eksperiment. Na haubu automobila postavili su zastavu italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina, čiji je zaštitni znak prepoznatljivi ljiljan, te se uputili kroz Republiku Srpsku. Njihova namjera nije bila promovirati italijanski klub, već ukazati na apsurd situacija u kojima se simbol ljiljana često automatski poistovjećuje s ratnim obilježjima Armije BiH, bez obzira na njegovo stvarno porijeklo i značenje.

Eksperiment je uslijedio nakon brojnih polemika u javnosti o postupanju prema osobama koje na vozilima ili odjeći imaju motive ljiljana, zbog čega su Trako i Demirović odlučili provjeriti kako će biti doživljena zastava jednog od najpoznatijih italijanskih fudbalskih klubova. Fotografije i snimci njihove vožnje brzo su se proširili društvenim mrežama, gdje su izazvali brojne komentare. Mnogi korisnici smatraju da su na kreativan način pokazali svu apsurdnost situacija s kojima se pojedini vozači i građani susreću na putovanjima kroz Republiku Srpsku.