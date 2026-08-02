Naoružajte se strpljenjem: Kilometarske kolone na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M-5 u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj.

Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima: Gradiška-Gornji Varoš, Izačić i Gradina. Na izlazu iz naše zemlje, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenuto nisu duža od 30 minuta.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, i duža zadržavanja su očekivana. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.