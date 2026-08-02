Slučaj koji trese Mostar: 22 Bošnjaka dobila otkaze, raspisan oglas za nove radnike

JP „Komunalno“ d.o.o. Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 novih radnika, nedugo nakon što su 22 zaposlenika bošnjačke nacionalnosti u julu ostala bez posla.

Prema objavljenom konkursu, devet radnika bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci, dok se pet radnika prima na određeno vrijeme, najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata deset različitih radnih mjesta.

Na neodređeno vrijeme traže se šef Radne jedinice 2, šef Odjeljenja za javnu čistoću Radne jedinice 2, saradnik za obračun plaća i materijalno knjigovodstvo, poslovođa u mehanizaciji i skladištu, rukovaoci građevinskim mašinama, vozač C kategorije i građevinski radnici.

Na određeno vrijeme do 12 mjeseci traže se radnici na poslovima mašinskog održavanja zelenih površina, ručnog održavanja čistoće i prikupljanja otpada.