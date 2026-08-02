Slučaj koji trese Mostar: 22 Bošnjaka dobila otkaze, raspisan oglas za nove radnike

JP „Komunalno“ d.o.o. Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 novih radnika, nedugo nakon što su 22 zaposlenika bošnjačke nacionalnosti u julu ostala bez posla.
Prema objavljenom konkursu, devet radnika bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci, dok se pet radnika prima na određeno vrijeme, najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata deset različitih radnih mjesta.
Na neodređeno vrijeme traže se šef Radne jedinice 2, šef Odjeljenja za javnu čistoću Radne jedinice 2, saradnik za obračun plaća i materijalno knjigovodstvo, poslovođa u mehanizaciji i skladištu, rukovaoci građevinskim mašinama, vozač C kategorije i građevinski radnici.
Na određeno vrijeme do 12 mjeseci traže se radnici na poslovima mašinskog održavanja zelenih površina, ručnog održavanja čistoće i prikupljanja otpada.
Svi kandidati moraju ispunjavati opće uslove, uključujući državljanstvo Bosne i Hercegovine, punoljetnost i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.
Rok za prijavu je 14. august 2026. godine, a za određena radna mjesta bit će organizovani pismeni i usmeni ispiti, dok će se za ostale pozicije kandidati birati kroz intervju, prenosi Bljesak.
Podsjećamo, u JP „Komunalno“ Mostar u julu su vanredne otkaze dobila 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. Iz Uprave preduzeća ranije je saopćeno da su otkazi uslijedili nakon disciplinskih postupaka zbog odbijanja radnih naloga i težih povreda radnih obaveza.
Sindikat je osporio odluke Uprave, navodeći da su među otpuštenima dugogodišnji zaposlenici, demobilisani borci i radnici pred penzijom.
Otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem, dok je gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio tvrdnje da su otkazi bili politički motivisani.