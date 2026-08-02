Reis Kavazović: Sjećanje na holokaust nad Romima moralna je i vjerska obaveza

Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović uputio je danas, povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust nad Romima, poruku u kojoj je podsjetio na genocid počinjen nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata, naglasivši da njegovanje kulture sjećanja predstavlja vjersku, moralnu i društvenu obavezu te pozvao na odlučno suprotstavljanje svakom obliku rasizma, mržnje i dehumanizacije.

Njegovu poruku Agencija MINA prenosi u cijelosti:

Danas se s molitvama upućenim Uzvišenom Allahu prisjećamo jedne od zanemarivanih tragedija evropske historije: genocida nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata. Na ovaj datum 1944. godine nacistički režim likvidirao je posljednje zatočene Rome i Sinte u takozvanom "Porodičnom romskom logoru" u Auschwitzu-Birkenau. U znak sjećanja na više od 500.000 ubijenih Roma i Sinta širom okupirane Evrope, Evropski parlament je 2015. godine proglasio 2. august Evropskim danom sjećanja na holokaust nad Romima i Sintima.

Bosna i Hercegovina dijeli odgovornost čuvanja uspomena na sve stradale. Među žrtvama nacističkog i ustaškog progona bili su i brojni Romi iz Bosne i Hercegovine, čija su stradanja decenijama ostajala na margini kolektivnog pamćenja. Sjećanje na njih nije samo čin poštovanja prema prošlosti, nego i moralna obaveza prema budućnosti, da nijedna žrtva ne bude zaboravljena, niti ijedna zajednica isključena iz kulture pamćenja.

Za bosanske muslimane ovo sjećanje ima i duboku moralnu i vjersku dimenziju. Kur’an nas uči da je svaki ljudski život dragocjen i svet: "„Ko ubije jednog nevinog čovjeka, kao da je ubio cijelo čovječanstvo, a ko spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovječanstvo." (El-Ma’ide, 32) Upravo zato njegovanje kulture sjećanja predstavlja izraz odgovornosti, suosjećanja i pravednosti. Ono nas podsjeća da se moramo suprotstaviti svakom obliku rasizma, dehumanizacije i mržnje prema drugome, bez obzira na njegovu vjeru, naciju ili etničku pripadnost.

Ovaj dan je i prilika da se prisjetimo da historija Bosne i Hercegovine poznaje brojne primjere međusobne solidarnosti i suprotstavljanja zlu. Među njima posebno mjesto zauzimaju Zenička rezolucija od 26. maja 1942. godine i Bugojanska rezolucija od 5. juna 1942. godine, donesene nakon što su vlasti Nezavisne Države Hrvatske započele progon i odvođenje Roma u sabirne logore.

U njima su muslimani stali u zaštitu svoje romske braće u vjeri i sugrađana, odbacujući njihovo izdvajanje na rasnoj osnovi. U Rezolucijama je naglašeno da su muslimanski Romi sastavni dio muslimanske zajednice i zahtijevano je da imaju isti položaj i ista prava kao i svi drugi muslimani.

Taj čin građanske i vjerske hrabrosti svjedoči da se glas savjesti može i mora podići i u vremenima organiziranog progona. To nas obavezuje da danas budemo glas dostojanstva za sve žrtve i da zajedno gradimo društvo u kojem će ljudsko dostojanstvo, jednakost i međusobno poštovanje biti iznad svih podjela.

Međunarodni dan sjećanja na holokaust nad Romima je prilika da iznova potvrdimo svoju opredijeljenost da ćemo čuvati istinu o prošlosti, odavati počast svim nevinim žrtvama i odgajati nove generacije u duhu pravde, samilosti i odgovornosti, kako se genocid i zločini počinjeni iz mržnje nikada i nikome više ne bi ponovili."