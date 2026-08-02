Hamza Višća za "Dnevni avaz" o NATO odbrambenim prioritetima: BiH nije spremna ni za prošli rat, a kamoli za nove prijetnje

Evropa ubrzano povećava vojne budžete, NATO mijenja odbrambene prioritete, a ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazali su da se sigurnosna arhitektura svijeta nepovratno promijenila.

U takvim okolnostima nameće se pitanje gdje je danas Bosna i Hercegovina – koliko su njene Oružane snage sposobne odgovoriti na savremene prijetnje, koliko je država odmakla na putu ka NATO-u i da li političke blokade ozbiljno ugrožavaju sigurnost zemlje.

O tome smo razgovarali s vojnopolitičkim analitičarom Hamzom Višćom, koji bez zadrške upozorava da BiH zaostaje za savremenim sigurnosnim izazovima, da godinama stagnira na euroatlantskom putu te da je najveći problem izostanak političke volje za reforme i ulaganja u sistem odbrane.

Sigurnosni izazovi

Koliko su Oružane snage Bosne i Hercegovine danas stvarno spremne odgovoriti na sigurnosne prijetnje u regionu i da li politika ugrožava njihovu operativnu sposobnost?

- Nažalost struktura, obučenost i opremljenost Oružanih snaga BiH jedva da odgovaraju odbrambenim potrebama definisanim prije dvije decenije, a ovim savremenim sigurnosnim izazovima, teško. Uporedimo li strukturu i nivo opremljenosti naših Oružanih snaga i sadržaj kinetičkog i hibridnog sukobljavanja samo u Ukrajini i na Bliskom istoku, vidjeli bismo da nemaju dodirnih tačaka. Doda li se tome da osnovna pretpostavka - Bosna u sistemu kolektivne sigurnosti Evrope nije ispunjena, onda je ocjena poražavajuća - mi nismo spremni ni za prošli rat. Naravno da je politika osnovni krivac. Ne provodi reforme, ne odobrava adekvatan budžet, ne bavi se sistemom odbrane (nisu OS i MO BiH jedini subjekti odbrane), nije zabrinuta što niko neće u vojsku (fali 1.500 vojnika). Sve to čini OSBiH jedva sposobnim da štite sebe i s vremena na vrijeme pomogne civilne strukture pri elementarnim nepogodama i nesrećama.

U trenutku kada gotovo cijela Evropa ubrzano povećava izdvajanja za odbranu, NATO jača, da li Bosna i Hercegovina napreduje prema članstvu ili zapravo stagnira? Koliko trenutno izdvajamo, a koliko bismo zapravo trebali?

- BiH kao država ne napreduje prema članstvu već više od decenije. Što se moglo uraditi na vojničke mišiće, uradilo se, ali reformski procesi u društvu i državnom aparatu nikako da počnu. U NATO ulazi država, a ne vojska. A i u tim OSBiH, još su samo ljudski resursi na zahtijevanom nivou. Izdvajamo jedva jedan posto BDP, a o zahtijevanih tri, odnosno pet posto za članice Alijanse, možemo sanjati sve dok političari iz manjeg entiteta aplaudiraju rastu budžeta Srbije i zadržavaju opstrukciju pri donošenju tzv. Okvirnog budžeta za odbranu.

"Pliva patka preko Save"

Od aktuelnog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića kontinuirano smo slušali izjave kako samo što nismo ušli u NATO. Kakva je zapravo realna slika, gdje smo trenutno na NATO putu i šta nas danas najviše udaljava od NATO-a?

- NATO se zabavio sobom i jedva stiže da komentariše izjave gospodina Bećirovića, koje su uvijek različite od NATO saopštenja sa zajedničkih susreta. Tvrdio je da se sreo sa prijateljem Ruteom (generalnim sekretarom Alijanse), pa Rute ekspresno izjavio da nema prijatelja u Predsjedništvu BiH. Tvrdio je da smo već dio sigurnosnog sistema NATO, a Deklaracija usvojena na Samitu u Ankari, jasna – samo Ukrajina doprinosi sigurnosti Alijanse. A što se poziva tiče – 'pliva patka preko Save'. Ne bih govorio nastavak brojalice. Trenutno smo u Partnerstvu za mir, imamo i Prilagođeni program saradnje, a pretenciozno je govoriti da jesmo u Akcionom planu za članstvo, kad planove reforme usvajamo za godinu unazad. Od NATO-a nas udaljava nerad, kao i nepostojanje političke volje, pa ni ambicije. Nivo želja nam je, kao da je '94, samo nek ne puca. Zato su naši političari sretni kad NATO zvaničnici izjave ili natuknu da 'neće dozvoliti sigurnosni vakuum u BiH'. To je eto velika 'pobjeda', pa ne moramo usvajati adekvatan budžet za odbranu, niti modernizirati Oružane snage, niti unaprijediti strukturu istih, ni poraditi na atraktivnosti vojnog poziva. Gotovo polovini države je dovoljno što se naoružavaju Srbija i Hrvatska.

Zacrtani strateški ciljevi

Svijet ulazi u novo geopolitičko razdoblje u kojem se mijenjaju savezništva i prioriteti velikih sila. Ima li BiH jasnu sigurnosnu i vanjskopolitičku strategiju ili samo reaguje na događaje koji je sustižu?

- Iako su dijelovi sigurnosne politike prevaziđeni, osnovni ciljevi napisani u njoj – ulazak u NATO i EU ostaju aktuelni i traže agilniji rad na njima. Nas u evropske i euroatlantske integracije trebaju uvesti Predsjedništvo BiH i MVP, a njihovi taktički potezi nisu adekvatni zacrtanim strateškim ciljevima. Mogu oni čamiti pred uredima u Briselu, ali nas u NATO i EU može integrirati samo rad na terenu, u BiH i glavnim gradovima zemalja članica ovih saveza.